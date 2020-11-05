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男友冒充新潮流喬事？高嘉瑜：女友未必知道

記者賴于榛╱台北5日電
民進黨立委高嘉瑜。(記者賴于榛／攝影)
民進黨立委高嘉瑜。(記者賴于榛／攝影)

民進黨立委高嘉瑜的男友昨遭民進黨前立委段宜康影射找行政部門喬事，甚至自稱是20年新潮流系成員。高嘉瑜面對媒體時表示，不知道當事人是誰，相關問題應找段宜康求解，她還一邊跑進電梯一邊表示，「男朋友的事，女朋友也不一定會知道」。

段宜康昨在社群網站指出，有女性立委的男友「代表你們家委員去協調行政部門，要怎麼嗆聲，也是你們一貫的風格」，但聲稱自己是20年新潮流系成員，「別說20年，你根本沒當過1分鐘新潮流」。此文一出，外界質疑暗指高嘉瑜男友馬文鈺。

高嘉瑜昨在財政委員會質詢，結束後遇上媒體，高表達，已看到段宜康貼文，對於相關狀況，建議外界去詢問段宜康與當事人，她非當事人也不清楚，就是希望趕快把事情釐清，到底真相是什麼，也盼外界不要做一些無謂的揣測。

高嘉瑜表示，不知道當事人是誰，且有男朋友的立委滿多的，應不會只有她。高甚至一度脫口而出「我可能不一定有男朋友」，後又解釋並未與男友分手，而是想表達段宜康說的人不一定就是她。

高嘉瑜邊移動腳步邊說自己不知道，要媒體不要再追問，隨後便進了電梯，並說「老婆的事，老公都不一定知道了；男朋友的事，女朋友也不一定會知道。」

民進黨 社群網站

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