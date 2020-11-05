男友冒充新潮流喬事？高嘉瑜：女友未必知道

民進黨立委高嘉瑜。(記者賴于榛／攝影)

民進黨 立委高嘉瑜的男友昨遭民進黨前立委段宜康影射找行政部門喬事，甚至自稱是20年新潮流系成員。高嘉瑜面對媒體時表示，不知道當事人是誰，相關問題應找段宜康求解，她還一邊跑進電梯一邊表示，「男朋友的事，女朋友也不一定會知道」。

段宜康昨在社群網站 指出，有女性立委的男友「代表你們家委員去協調行政部門，要怎麼嗆聲，也是你們一貫的風格」，但聲稱自己是20年新潮流系成員，「別說20年，你根本沒當過1分鐘新潮流」。此文一出，外界質疑暗指高嘉瑜男友馬文鈺。

高嘉瑜昨在財政委員會質詢，結束後遇上媒體，高表達，已看到段宜康貼文，對於相關狀況，建議外界去詢問段宜康與當事人，她非當事人也不清楚，就是希望趕快把事情釐清，到底真相是什麼，也盼外界不要做一些無謂的揣測。

高嘉瑜表示，不知道當事人是誰，且有男朋友的立委滿多的，應不會只有她。高甚至一度脫口而出「我可能不一定有男朋友」，後又解釋並未與男友分手，而是想表達段宜康說的人不一定就是她。

高嘉瑜邊移動腳步邊說自己不知道，要媒體不要再追問，隨後便進了電梯，並說「老婆的事，老公都不一定知道了；男朋友的事，女朋友也不一定會知道。」