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被催促移置蔣中正銅像 退輔會主委：我非常不贊成

記者洪哲政／台北5日電
馮世寬5日列席立法院外交及國防委員會就年度預算案備詢。國民黨立委溫玉霞質詢表示，促轉會點名數個部會仍有威權象徵，國防部有260處，處理執行率是零％，教育部155處，執行率是3％，退輔會則有66處，執行率是2%。(取自立法院直播畫面)
馮世寬5日列席立法院外交及國防委員會就年度預算案備詢。國民黨立委溫玉霞質詢表示，促轉會點名數個部會仍有威權象徵，國防部有260處，處理執行率是零％，教育部155處，執行率是3％，退輔會則有66處，執行率是2%。(取自立法院直播畫面)

促轉會揚言掃除蔣中正銅像等「威權象徵」，點名退輔會等三個部會執行率緩慢。退輔會主委馮世寬今天上午在立法院表示，他是政務官，無法反對政策，但在政策推行之間，他可敘明正當理由，而退輔會立場與國防部完全一致，銅像不可隨便挖走、打破。針對促轉會作法，他講政務官心裡話：「我是非常不贊成的」。

馮世寬上午列席立法院外交及國防委員會就年度預算案備詢。國民黨立委溫玉霞質詢表示，促轉會點名數個部會仍有威權象徵，國防部有260處，處理執行率是0，教育部155處，執行率是3％，退輔會則有66處，執行率是2%。促轉會主委聲稱將與國防部與退輔會協調，退輔會如何因應？

馮世寬表示，無論哪一個黨派，他回答這個問題，他要坦誠說，蔣公銅像都是基層留下來的，現在有很多都是古蹟了，不可以隨便更動。退輔會同意，促轉會還是什麼會，放個牌子寫這是原來的威權象徵，沒有意見，但要移走他個人就有意見。

溫玉霞說，蔣公的歷史定義不是促轉會可單方面定奪。國防部長嚴德發昨日曾公開表示，先總統蔣公對國軍而言是國民革命軍之父，因歷史背景不同，因此不移動蔣公銅像。她說，促轉會是片面之詞，不能因特定政治意識，全盤否定蔣過去的貢獻。

馮世寬說，他是政務官，他無法反對政策，但在政策推行之間，他可以把正當理由敘明，退輔會立場與國防部完全一致，銅像不可隨便挖走、打破。他認為，國防部昨日的回答是一百分，相信他的回答也是一百分。

馮世寬表示，外界誤解把銅像想成威權等等，對國家貢獻沒有表現出來，那個像放在那邊，我們並未要求任何人去膜拜，他承認蔣有其歷史定義，所以銅像不能隨便搬走、挖走、打破。針對促轉會作法，他講政務官心裡話：「我是非常不贊成的」。

民進黨立委王定宇隨後質詢則提醒馮世寬，促轉會推動的這項事務是法律，推動事務不是一個人看法，不是一個人一句話，馮可有自己的看法，而執行上可體諒許多老先生的感情，他尊重這些感情，政務官在處理上可有輕重緩急，但不要兩個法定單位間看法不一，這樣容易出問題。要叫退輔會做這個拆那個，背後一定有法律背景。

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