黑白集／蘇貞昌什麼都管 閣員荒謬納涼

長榮女大生命案，台南市警局被罵到臭頭，內政部也被質疑督導不周。內政部長徐國勇在立院被立委問到行政院治安會報會議召集人是誰？徐國勇的答案馬上被打臉。（記者曾原信／攝影）

馬來西亞女生遇害，檢討治安聲浪四起，在野黨揪出行政院「治安會報」已經一年多沒開。最丟臉的是內政部 長徐國勇，他非僅不記得上次開治安會報是什麼時候的事，更忘了自己是該會報「執行長」，還推稱是「法務部」負責。

當了兩年多內政部長，徐國勇不知道自己是治安會報執行長，是健忘、還是昏庸？莫非，徐國勇連警政署在內政部轄下都忘了？又或者，年初他和蘇貞昌為警政署人事幾番惡鬥失利，竟主動把警政署領導權繳械，所以連自己該負責治安也忘得一乾二淨。

徐國勇的健忘症，若有一個更深的根源，恐怕就是蘇揆一再撈過界插手部會事務所致。蘇貞昌稍早力挺警政署長陳家欽，不惜公開打臉徐國勇；他怒拔台南和高雄警局長，也搞得地方大鳴不平。堂堂院長，一路插手署局級及地方事務，不分青紅皂白地斥責叫罵，這樣的政府如何維持「分層負責」及「依法行政」？

治安會報一年沒開不稀奇，食安會報16個月未曾召開，衛福部和行政院還不是依然老神在在。今年不開會，可以拿新冠疫情 當擋箭牌；但去年6月就停開的食安會報，又有什麼藉口？

有個超雞婆的閣揆，各部會都可以自棄職責在那裡納涼；來個疫情作祟，政府例常行政都能停擺。放眼蔡政府，荒謬的何止徐國勇！