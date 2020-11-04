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衝衝衝變懶懶懶？蘇貞昌被爆11法定會報逾期未開

台灣新聞組／綜合4日電
蘇貞昌該開未開 逾期會議
蘇貞昌該開未開 逾期會議

馬籍女大生遇害震驚國際社會，國民黨主席江啟臣揭露行政院一年未開治安會報，國民黨昨再踢爆，行政院長蘇貞昌共有11個逾期未開的法定會報，痛斥蘇拿疫情當理由根本是鬼扯，難道不能開視訊會議？蘇貞昌昨說，是他決定防疫期間不必開的會議就不要進行，但有開治安相關專案報告，也許有誤會。

來源：聯合影音網

國民黨文傳會副主委黃子哲指出，行政院任務編組44個會報和會議，其中17個需要蘇貞昌親自召集，但包括國家永續發展委員會、食安會報、治安會報、社會福利推動委員會、毒品防制會報、中央廉政委員會、科技會報、性別平等會、文化會報、數位國家創新經濟推動小組都逾期未開；蘇上任時裁示成立「中央地方建設協調會報」，連一次都沒開過。

黃子哲指出，蘇貞昌曾親自主持青年諮詢委員會、中央災害防救會報等，顯見只是選擇性不開會，只是拿疫情來搪塞，「過去標榜衝衝衝，現在變成懶懶懶」。

國民黨主席江啟臣也質疑，蘇貞昌是想拿疫情糊弄人民，怎麼不說因為疫情，所以不來立法院備詢？

蘇貞昌昨說，防疫期間對於治安、槍械、反毒都有開專案報告，都是機動聯繫，不是固定會議，「也許有誤會」。

行政院指出，今年至少有14場會議討論治安，至於其他未召開的會報，仍利用行政院會或其他專案會議時討論；隨國內疫情穩定，政院會開始盤整需要再召開的大型會議。

內政部長徐國勇日前在立院表示，治安會報有開，只是紀錄沒上網，民眾黨立委張其祿、賴香伶質疑說謊。

徐國勇昨說，一開始聽錯了，以為在講毒品防制會報，治安會報次數是一個客觀事實，他不可能也沒必要在國會殿堂說謊。不過，張其祿當場抨擊毒品防制會報已快一年沒開了。

國民黨質疑未開法定會議，行政院長蘇貞昌3日說，防疫期間都有開專案報告、機動聯繫，...
國民黨質疑未開法定會議，行政院長蘇貞昌3日說，防疫期間都有開專案報告、機動聯繫，「也許有誤會」。（記者曾學仁／攝影）
國民黨主席江啟臣3日表示，蔡政府有很多該開的法定會議都不開，拿疫情糊弄人民。（記...
國民黨主席江啟臣3日表示，蔡政府有很多該開的法定會議都不開，拿疫情糊弄人民。（記者潘俊宏／攝影）

疫情 國民黨 毒品

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