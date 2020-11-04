駁「慣老闆」指控 太陽花議員林穎孟又遭助理打臉

台北市無黨籍議員林穎孟。(取材自臉書)

長相甜美的台北市議員林穎孟，靠著太陽花學運登上政治舞台，並主張勞權、支持助理組工會領加班費，不料卻被爆出詐領助理補助款，遭助理控訴「慣老闆」(指被政府慣壞的資方)、「假面甜心」，形象崩壞。林穎孟回應，助理聘任、勞健保 等皆按照規定，但隨後又被助理打臉。

中國時報報導，37歲林穎孟擔任北市議會性平連線小組召集人，屢屢為爭取性別平等、勞工 權益發聲，孰料卻被多名助理集體控訴，包括女助理請生理假要附憑證，助理必須用指紋及露臉自拍的方式打卡證明有出勤；另外，林穎孟2018年安排當時的男友葉曜彰，掛名辦公室執行長，但葉根本在美國，沒參與辦公室運作，甚至還兼任林昶佐選舉幹部，領雙份薪水。

助理還爆料，林私自挪用議會提供的「助理勞健保費用」，今年2到5月共台幣20萬元的費用，都被拿去周轉，還嗆「若勞動局來勞檢，我就要求勞動局去查每間議員辦公室！」

本報系聯合報報導，林穎孟神隱多日後，昨晚在臉書 貼文稱，勞健保都依規定，也未有沒給付中斷勞健保情事；團隊的生理假規範是「不需憑證、給全薪」，優於法令，員工從未因申請生理假而被要求提出憑證；至於詐領助理費一事，林穎孟則在臉書提到，已離職葉姓執行長選舉期間擔任她選舉幹事，選後繼續負責組織工作並受理陳情案，絕無詐領助理費。

但對於林穎孟提出的三點澄清，林助理則拿出勞退欠繳的行政執行署通知公文打臉，助理提到，議員提到沒有未給付而中斷勞健保情事，勞健保都符合規定，但若沒有未給付，怎麼會有行政執行署的滯納金通知公文？

至於林提到，從未因申請生理假而要求提出憑證，助理則拿出10月7日，助理們與議員召開團體協約時，協商請假的內容會議紀錄錄音檔反控。

勞動局表示，已受理林穎孟與五名助理的勞資爭調解申請，將擇期舉行勞資爭議調解委員會，若雙方未能達成協議，才會勞檢；勞工提出生理假，雇主不得拒絕，違者處台幣2萬元以上罰鍰。