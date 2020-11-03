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毒品會報也沒開 民眾黨：徐國勇國會說謊圓謊應下台

記者蔡晉宇／台北3日電
針對治安會報，民眾黨立委張其祿（右）、邱臣遠（左）3日在立法院舉行「徐國勇公然說謊！治安會報一年沒開！有政府會做事？」記者會。(記者曾學仁／攝影)
針對治安會報，民眾黨立委張其祿（右）、邱臣遠（左）3日在立法院舉行「徐國勇公然說謊！治安會報一年沒開！有政府會做事？」記者會。(記者曾學仁／攝影)

內政部長徐國勇被民眾黨立委張其祿質疑，昨天說有開治安會報，只是記錄沒上網，根本在國會殿堂說謊；徐今上午在立院受訪時表示，是自己一開始聽錯了，以為在講毒品防制會報。不過張其祿稍早受訪指出，經查毒品防治會報也已快一年沒開了，徐國勇根本用一個謊言來圓另一個謊；黨團總召賴香伶也說，如此不作為又不認錯，下台不為過。

張其祿表示，自己昨天在委員會質詢時都有簡報資料，投影幕上也有斗大的字樣寫著「治安會報」等字樣，若徐國勇要以看錯作為說詞，實在牽強。張其祿說，徐國勇今天卻又說，是因誤聽成毒品防制會報才會講錯，不是說謊，只是每半年要開一次的毒品防制會報也已逾期半年未開，上次開會時間停留在去年11月11日，「徐國勇根本是欺騙國會，用另一個謊言，來圓另一個謊」。

張其祿指出，不僅中央層級的治安會報未開，經查地方政府每二個月要召開一次的地方治安會報，六都中僅台北市等少數縣市有按時舉行，台南市等縣市皆查無最近二個月內開會資料，身為業務督導單位的內政部難辭其咎。

張其祿呼籲，徐國勇不應該再糾結在是否聽錯的問題上了，要務實地面對政府螺絲掉滿地的情況，加以檢討改進才是正辦，否則隨便舉出要用來圓謊的會報也都沒開，實在令人搖頭。

賴香伶表示，徐國勇身為治安會報執行長不作為，已怠忽職守，現在又進一步在國會接連扯謊，不思檢討，這樣一連串的作為叫他下台也不為過。

毒品 內政部

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