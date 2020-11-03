陳水扁憂心全募兵 不解軍方當年為何接受馬英九政治決定

媒體人趙少康日前南下探視前總統陳水扁 ，兩人敘舊深聊，昨天釋出影片。趙少康問陳水扁，現在台灣 的國防力量到底有多強？陳水扁說，他在任時調整徵兵與募兵的比例，尊重軍方專業，當時軍方指志願役役期不可縮短至一年以下，再縮短就是無可用之兵，但他不知為何，前總統馬英九 上台後，軍方竟接受政治決定，接受全募兵，導致現在蔡英文總統也無法走回頭路。

趙少康問到陳水扁任內將兵役縮短？陳水扁說，不是憑人多就會打贏，問題是台灣為什麼會有徵、募兵的爭議。他強調，前總統李登輝時代就有募兵，他上台後，當時「徵募比」大概是六比四，當時有人討論，有沒有辦法施行全募兵制，但他尊重軍方專業，這樣的情況之下，能夠研究的是，是不是能夠有替代役及役期方面有沒有縮短的空間？

陳水扁說，李登輝時代，最後役期是一年四個月，所以役期可以縮短，是經過軍方專業的研究結果，但要慢慢調整「徵募比」，六比四要顛倒過來，變成四比六，如果募兵占到六，就有縮短役期的空間，但要逐年調整，因此他卸任時的役期就是一年，不能再縮短，軍方說，再縮短就是無可用之兵。

陳水扁質疑，但同樣的軍方專業，為什麼在馬英九上台之後就接受政治決定，接受全募兵？因此現在蔡總統沒辦法走回頭路，現在的問題不是武器多精良，是有沒有可用之兵？

陳水扁說，總統府之前發生過民眾偷軍史館武士刀砍傷憲兵，那一位憲兵也有持槍，但後來才知道，那位憲兵在軍中只訓練五個月就站總統府，這不是開玩笑嗎？憲兵是精良中的精良，結果只受訓五個月，這就是實施全募兵的結果，「事實上，美國是反對實施全募兵的。」

趙少康又問，加強後備動員有用嗎？陳水扁說「有限」，買那麼多武器結果無可用之兵，他真的很擔心。