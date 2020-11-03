治安會報一年沒開…江啟臣嗆蘇：有臉懲下屬?

內政部長徐國勇2日列席立法院內政委員會，被問到行政院治安會報已多久未召開，一度語塞。（記者曾原信／攝影）

台南長榮大學馬來西亞籍女學生遇害，台灣檢討治安聲浪四起。民眾黨立委張其祿、國民黨立委江啟臣 昨天直指，行政院治安會報超過一年沒開，江啟臣更怒轟行政院長蘇貞昌，自己違法還有臉懲罰下屬？行政院解釋，治安會報受新冠肺炎疫情 影響而停開，隨著疫情穩定，會開始盤整需要再召開的大型會議。

張其祿昨在立法院內政委員會質詢，治安會報自去年10月底就沒有公布會議紀錄，是否沒有及時更新？內政部 長徐國勇答，一定都有治安會報。江啟臣緊接著追問，行政院上次召開治安會報是什麼時候？徐國勇停頓數秒後說：「我不太記得，各縣市每個月，警政署都會開一次。」

江啟臣抨擊，「行政院治安會報實施要點」寫得很清楚，每兩個月要召開一次會議；但治安會報已經一年沒開了。他也問，會議召集人是誰？徐答，基本上都是法務部和行政院秘書長負責，內政部也是相關單位。

江隨即打臉徐國勇，指行政院治安會報召集人是行政院長、副召集人是副院長，執行長是內政部長，「你當執行長你都不知道，還推到法務部去？」

江啟臣指出，行政院前院長林全、賴清德任內，一年開六次，各直轄市長、教育部都在與會之列，結果上梁不正下梁歪；一個月前他質詢蘇揆，食安會報超過一年沒開，「兩個會報超過一年沒開，這是什麼行政院？」他質疑，法定會議都可以不開，治安不好震怒就換人，「該做的事都不做，只會換人，這叫打擊士氣」，「自己違法還有臉去懲罰下屬，這就是現在的行政院長。」

江啟臣說，治安會報核心要務之一是「社會治安工作執行情形之督導事項」，如果有橫向協調，今天或許不會發生憾事，行政院違法失職到這種地步，監察院也不查，「請問行政院長沒有責任嗎？監察院還不立案調查嗎？」

徐國勇說，他回去會馬上向政院建議，這段時間，警政署及相關部會召開反毒等治安會議「都開滿多了」。江啟臣反嗆，如果徐也認同治安會報沒有開的必要性，可以回去建議蘇揆廢掉治安會報。徐國勇說：「該開還是要開。」

行政院發言人丁怡銘表示，疫情期間，考量各部會忙於防疫，更避免群聚，政府減少大型會議，連行政院會都在八月初才恢復讓列席人員出席；即使各大型會議暫停，相關部會仍就專業部分隨時召開跨部會協調，會後由各首長與院長討論後迅速做成決策，而隨國內疫情穩定，政院會開始盤整需要再召開的大型會議，有必要就召開。