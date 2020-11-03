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扁爆料：蘇當年兩度要換掉蔡 政院：現在兩人無話不談

台灣新聞組／台北3日電
媒體人趙少康（右）日前拜訪前總統陳水扁（左），兩人握手合影，上演「世紀大和解」。（取材自臉書）
媒體人趙少康（右）日前拜訪前總統陳水扁（左），兩人握手合影，上演「世紀大和解」。（取材自臉書）

曾於1994年競選台北市長的媒體人趙少康與前總統陳水扁，日前上演「大和解」，兩人也都呼籲朝野和解。陳水扁說，有權力的人應該先拿出誠意，位居高位的人更有本錢邀請大家坐下來談，朝野和解重點並非在野黨，而在執政當局，「看你有沒有一顆心，覺得是時候了」，朝野一直尖銳對立下去，絕對不是辦法。

本報系聯合報報導，趙少康10月31日南下探望陳水扁，昨天釋出訪談影片，兩人談話議題多元。

陳水扁在談話中大爆料，指當時的行政院長蘇貞昌曾兩度要求將時任副院長的蔡英文換掉，因為蘇覺得蔡「歹逗陣（難相處）」，「不過我不同意，我是為國舉才」，陳水扁說。

陳水扁還表示，2004年競選總統連任時，時任陸委會主委的蔡英文跑到總統官邸，詢問接下來誰當閣揆，他回：「阿不拉（游錫堃，阿不拉為游的日語發音）。」當時他強調，選前就講過，投票不只針對總統，也是對游內閣的信任投票，總統連任，所以內閣信任投票也過關，但蔡英文當時說，只要游錫堃繼續做，她就要離開政府。

另據中央社報導，對於陳水扁大爆當年蘇、蔡心結，行政院發言人丁怡銘昨日回應表示，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌兩人從競爭到和解，從講話靠秘書傳話到無話不談、互相信任，到現在能一起守住疫情、穩住經濟。

丁怡銘在個人臉書發文表示，十幾年前他是鄭文燦（時任新聞局長）的秘書，每天要跟著去開晨報，當時的行政院長蘇貞昌非常嚴厲，開會時很少聽到笑聲，每天一大早都從低壓開始，「我相信蘇蔡兩人在當時一定都覺得彼此不好相處」。

陳水扁 蔡英文 投票

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