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黑白集／蔡政府的選擇性道歉

黑白集
圖為日前教師與家長團體，要民進黨團說明執政黨對萊豬進校園態度。(本報資料照片)
圖為日前教師與家長團體，要民進黨團說明執政黨對萊豬進校園態度。(本報資料照片)

馬來西亞籍女生在台遇害，蔡總統在國安會議中向受害者家屬及馬國人民表達深刻的歉意，並要求各部門杜絕這類不幸的事。網民對此意見紛紛，有人批評「台灣人命比較賤嗎，為什麼外國人死了才道歉？」有人說「不判死刑，道歉都是白說的。」也有人說「別忘了替詐騙集團向世界下跪。」

蔡總統在國安會議為單一命案道歉，確實有些奇怪，但道歉總比不道歉好。相形之下，網友的評論充滿情緒，卻也一針見血地點出這類政治表態的虛假和雙重標準。畢竟，民眾不滿以及政府要道歉的事情太多了，但官員總是選擇性地應付，當然讓人民覺得只是虛應故事。

美國萊豬開放為例，迄今為止，只有副總統賴清德一人為當年曾反對美豬美牛進口道歉。至於蔡英文和其他民進黨高官，無論當年多麼聲嘶力竭反對美豬美牛，如今都是一派泰然，彷彿只要一朝當政，要開要禁都是自己的權力，與良心不安或立場改變無關。

其中佼佼者，像行政院長蘇貞昌已經五度遭杯葛無法上台施政報告，他仍拒絕為開放萊豬進口道歉，他甚至反罵在野黨「對不起人民」。蘇貞昌已淪為最不受歡迎的政治人物，仍不改滿口官腔官調。

進口萊豬和馬國女生命案，原不宜拿來衡秤；但對一個善於選擇性道歉的政府，誠摯為何物？

詐騙集團 台灣 美國

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