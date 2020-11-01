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海基代理董座免申報財產 藍批開巧門

台灣新聞組╱台北1日電
海基會代理董事長許勝雄可望延長代理。(中央社)
海基會代理董事長許勝雄可望延長代理。(中央社)

海基會代理董事長許勝雄可望延長代理，對於財產申報問題，法務部廉政署昨天表示，許勝雄是民間捐助人身分，並非官派董事，不須申報財產；國民黨立委葉毓蘭批評，應依法申報財產，海基會董事長在兩岸間有許多實質運作空間，廉政署不應跨過規定另開「巧門」。

公職人員財產申報法規定，各款公職人員，即使代理職務也應申報財產。不過知情人士指出，依照海基會捐助暨組織章程規定，董事長出缺時，得由本屆董事會補選；在董事會補選前，為顧及會務運作，得推派董事一人代理職務，代理職務者若由原民間捐助人代表出任時，由於性質上不具公職身分，不管代理多久，均不必申報財產。

據了解，廉政署判斷許勝雄不須申報財產的理由有三：第一，許非公職人員，是民間捐助人身分；第二，許是海基會內部互選的董事長，非政府引薦；第三，因是內部選任，可基於專業立場獨立行使職權，不涉及公股利益。

知情人士指出，海基會可主動行文陸委會，表示許勝雄並非政府捐助代表，不具公職人員身分，代理期間可免申報財產；陸委會函轉法務部核處後函覆同意，即可免予申報。

據了解，法務部近日可望以函文方式解釋，並由行政院核定延長任期案。由於總統府仍未敲定新任董座人選，11月3日後仍規畫由許勝雄延長代理。

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