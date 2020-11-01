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黃國昌帶頭打中天 時力支持者卻過半反關台

記者蔡晉宇／台北1日電
時代力量前立委黃國昌，強力主張NCC應不予中天新聞台換照。(中央社)
時代力量前立委黃國昌，強力主張NCC應不予中天新聞台換照。(中央社)

中天新聞台換照風波延燒，時代力量以前立委黃國昌為首，強力主張NCC應不予換照。但根據台灣民意基金會日前公布的民調，政黨傾向屬時代力量的受訪者中，5成2不支持中天關台，僅有4成2樂見，多數支持者立場與時代力量矛盾；而黃國昌公布旺中集團私下對話紀錄的作法，也引發藍營質疑。

黃國昌日前在臉書貼出截圖，內容為旺中集團董事長蔡衍明與高階媒體主管的微信群組對話，他指控蔡衍明直接指示旺中傳媒的新聞操作；蔡也不甘示弱反擊指這是造謠摸黑。

國民黨媒體部主任張智瑋在該則臉書貼文底下留言質疑，「真的很好奇。人家秘密對話你可以拿到截圖？誰給你的？是否涉及妨害秘密？」也有網友表示，黃國昌之前才因為私下批評黨內同志被錄音，引發軒然大波，怎麼現在回過頭來變成公布他人私下對話紀錄的人了？質疑這當中有雙重標準。

一名民進黨立委表示，黃國昌對政治路尚有企圖心，由於現在並無公職在身，勢必得找議題維持聲量，從過去參選大同獨董、當館長律師都是同一邏輯，這次遇上長期關注的「紅媒」議題，自然會把握機會好好發揮。

熟悉媒體運作的綠營人士分析，黃國昌這名「反旺中專家」對年輕族群有一定的影響力，這次出手會帶出什麼風向，是大家高度關注的；但目前無論從社會討論熱度、民調數字，乃至於黃國昌直播槓蔡衍明的觀看人數，整體聲勢皆不如一年前的「623反紅媒」遊行，後續效應值得再留意。

民調 臉書 遊行

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