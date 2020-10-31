陳誠日記揭祕：美大使阻撓反攻大陸 蔣中正氣得拒見

陳誠手稿。（本報資料照片）

美國 官員到台灣 ，總是受到特別禮遇。中華民國故總統蔣中正雖然立場親美，卻不至於媚美，還曾因美國大使柯克態度高傲當面起爭執，從此不見，逼得當時美國總統甘迺迪換人，柯克成了國民政府政府遷台以來，任期最短的大使。

國共內戰期間，柯克是美國駐比利時大使，當時因美國凍結軍火輸運中國，蔣中正派人到歐洲採買軍火，在比利時碰到柯克多方阻撓，禁止對中國輸出槍械彈藥。

之後柯克派駐台北，1962年7月抵台，1963年1月18日即以治病為由回美，大使任期只有幾個月。美中關係原本融洽，副總統詹森1961年5月還曾訪問台灣，一年後，柯克到台灣，雙方關係生變。

柯克與蔣中正爭執主因，是阻反攻大陸。中華民國已故副總統陳誠日記寫下，1962年9月6日，柯克到陽明山拜會蔣中正，兩人嚴重爭執。

據美國國務院 檔案，柯克提到中美共同防禦條約，台採取軍事行動時須雙方同意；蔣說，當然會遵守條約，但時空會變，拘泥條約，將使中共政權延續，美只會要求台方遵守條約，讓人覺得是幫助中華民國的敵人。

蔣中正念茲在茲反攻大陸，柯克赴台卻猛潑冷水，並以斷絕援助要脅。10月14日，陳誠日記提到柯克要求請見，怕台反攻大陸，以經建等借題發揮，陳誠形容「豈有此理」。11月28日，柯克宴請陳誠又質疑反攻大陸目的，陳誠在日記寫下，「可笑無理，余盡最大忍耐，一一說明，其他宴會賓客均以為柯克失態」。

12月31日，柯克又質疑反攻大陸，陳誠認為是干涉內政，忍無可忍。1月16日，陳誠日記寫下，「總統極不滿，不願見柯克，因柯克講話太不成體統」。

柯克藉健康問題，隔年1月18日回美國。根據國務院檔案，2月4日，甘迺迪見柯克，柯克批評蔣中正在國共內戰時不聽勸告，柯克也稱不喜歡台灣的生活條件，想要早點回美。

國務院檔案顯示，1963年2月15日，甘迺迪寫信給蔣中正，說明雙方溝通誤解，因為柯克要住院，他會另派人選。幾個月後，柯克病死、甘迺迪遇刺身亡，詹森繼任，美中關係進入另一個階段；詹森連任後，1966年派副總統韓福瑞訪台，鞏固關係。