政策再轉彎！國民黨中央黨部拍板 減租樓層不搬家

國民黨中央黨部八德大樓。(中央社)

國民黨 中央黨部搬家計畫確定回到原點，29日再召開空間調整會議，拍板以減租現有中央黨部三層樓方式，取代原本已幾近定案的搬遷到智庫方案。相關訊息也已通告中央黨部各單位，並溝通後續細部空間規畫細節。

黨務人士30日證實，由於考慮搬家作業將遭到黨產會阻擾或見縫插針，29日會議確定以現有中央黨部與智庫的空間調整方式，取代原本的中央黨部搬家規畫；也因為是就既有空間調整，只要細部空間規畫確定，就會陸續啟動搬遷。

目前國民黨中央黨部租用中投公司所屬的八德大樓B1至五樓共六層，29日拍板確定將退租2、3、5樓三層樓，粗估將能省下中央黨部目前年租金 4600萬元台幣(約157.8萬美元 )逾半，將作為展延其他樓層租約使用。

目前規畫，空間調整後，須維持恆溫、恆濕環境的黨史館不動，原位於三樓的指揮中樞的黨主席與黨秘書長辦公室，將搬到四樓，夾黨史館分居大樓東西兩側。原位於四、五樓的行管會與所屬單位，三樓的副祕書長室，則全部下地至B1層。

此外，原位於5樓的大陸部、位於1樓的政策會、國際部與原位於B1的革實院、青年團則將依最原初規畫，搬到智庫2、3樓辦公。B1原台北市黨部與黃復興黨部則續留，但將調整使用空間。