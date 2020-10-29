黃國昌爆干預新聞 蔡衍明斥抹黑造謠

旺中集團董事長蔡衍明反擊，指黃國昌抹黑造謠。（本報資料照片）

中天新聞台換照又有新進展。國家通訊傳播委員會（NCC）昨天表示，由於中天新聞台在周一的聽證會中，著重於和NCC「攻防」，而非說明聽證會中提出的議題，許多問題都沒有釐清，因此最快下周會邀請中天代表到每周三的例行委員會補充陳述。另外，NCC也會持續搜集各種資訊，包括前立委黃國昌昨晚爆料的「微信 群組截圖」。

黃國昌在個人粉絲團中，貼出疑似旺中集團管理階層的微信群組截圖，質疑旺中集團董事長蔡衍明否認干預中天新聞製播「公然說謊」，NCC也將納入參考。

蔡衍明昨天深夜也在臉書反擊，直指黃國昌抹黑造謠，「請大家驗明真相，還給我蔡衍明一個公道」，「這一切的爆料打壓手法，根本就是穿鑿附會！」「這位截圖的人，怎不敢擷取我針對蔡總統的閒聊跟擔憂。」並稱「這就是斷章取義！這是藉著我抹黑中天」。

蔡衍明又說，社會大眾有53%不樂見中天關台是最新的事實，結果民調隔天就出現了這樣穿鑿附會的爆料，這不是刻意打壓，那什麼才是刻意打壓，「我堅持只有真道理性、真愛台灣 ，要讓台灣人的日子過得更好才是對的事，台灣社會不缺只會大聲講話的人，只會亂爆料、講話比較大聲的人，不是真的能為台灣做事的人，請大家要信任真正有心在愛台灣的人，謝謝大家！」

NCC發言人翁柏宗表示，中天有相關資料也歡迎提供給NCC一併審酌；在聽證會、當事人陳述等各方看法蒐集完備後，NCC委員會將在中天執照到期日12月11日前，做出是否准許換照的決定。

中天換照案聽證會周一落幕，全程8.5小時創下NCC聽證會歷時最長紀錄。

此外，昨有媒體報導，府院黨已有共識不能碰中天換照案，只能等NCC決定再善後，並提到府院黨核心幕僚在10月中開了一場有關NCC召開中天換照聽證會的會議。民進黨 發言人顏若芳表示，黨秘書長林錫耀沒有主持會議等相關情形，民進黨沒有什麼「鴿派」或「鷹派」，只有「尊重NCC派」。行政院發言人丁怡銘也表示，政院自始沒有介入中天換照審查，報導所謂的商討策略應為杜撰，政院沒有參與類似的討論會議。