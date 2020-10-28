我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB世界大賽／道奇擊敗光芒 相隔32年再奪冠

華郵：美2.3億納稅人的錢、募款 進了川普旗下事業

綠擋總統國情報告 江啟臣：蔡，妳的謙卑呢？

記者周志豪、劉宛琳／台北28日電
國民黨團要蔡總統到立院國情報告開放含瘦肉精美豬政策與要求蔡總統對開放美豬政策道歉兩議決案，再於立院闖關，但在執政的民進黨團人數優勢下雙雙遭到否決。(記者周志豪／攝影)
國民黨團要蔡總統到立院國情報告開放含瘦肉精美豬政策與要求蔡總統對開放美豬政策道歉兩議決案，再於立院闖關，但在執政的民進黨團人數優勢下雙雙遭到否決。(記者周志豪／攝影)

國民黨立法院黨團要求蔡英文總統，到立院國情報告開放含萊克多巴胺美豬政策，並要求蔡總統對開放美豬政策道歉，兩議決案昨於立院院會闖關，雖獲在野黨團一致支持，但在民進黨團人數優勢下，經表決仍遭封殺。

國民黨主席江啟臣表示，在野黨對邀蔡總統到立院國情報告都表贊同，只有民進黨「一路走來，始終反對」，這次再次用霸道態度回應民意，他要問民進黨和蔡總統，「這就是你們的民主和妳的謙卑？」

江啟臣認為，開放萊豬進口，從頭到尾就是蔡總統說了算，那就該負責，不應永遠只在背後下指導棋，若真光明磊落，就站在陽光下回應民意期待。國民黨團總召林為洲透露，昨天朝野協商時，還提醒立法院長游錫堃也曾主張要建立總統到立院國情報告憲政慣例，但最後民進黨團仍傲慢否決兩個議決案。

民進黨團總召柯建銘表示，憲法規定立法院每年得聽取國情報告，但現行中央政府體制是總統制或半首長制一直沒解決，若是總統制當然就應該報告，可是憲法又規定行政院是國家最高行政機關，要不要報告不是一句簡單的建立憲政慣例。柯建銘說法明顯打臉游。

民進黨團書記長莊瑞雄則說，總統向國會報告不代表向立院負責，報告也要針對整體國情，不是只就一、兩件事情；政策還是在行政院，現在最大咖的行政院長蘇貞昌要來立院施政報告，給立委問滿、問到飽，卻不問，在野黨應好好考慮一下。

民進黨 國民黨 江啟臣

上一則

蔡衍明自曝兩事得罪：蘇貞昌絕對會關中天

下一則

新聞評論／中天換照 一場裁判已定勝負的比賽

延伸閱讀

藍擴大紀念台灣光復：史實不該被遺忘

藍擴大紀念台灣光復：史實不該被遺忘
江啟臣轉戰桃市長？能否連任主席是關鍵

江啟臣轉戰桃市長？能否連任主席是關鍵
藍紀念光復節 江啟臣：台獨找蔡英文，捍衛中華民國找我

藍紀念光復節 江啟臣：台獨找蔡英文，捍衛中華民國找我
立榮軍包機「被返航」 江啟臣：國安單位應有具體作為

立榮軍包機「被返航」 江啟臣：國安單位應有具體作為

熱門新聞

台灣長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平以霧化器呈現氣炸鍋後方排氣孔會把空氣往上噴。(記者邱宜君／攝影)

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍

2020-10-22 19:10
（本報資料照片）

長榮4000億爭產落幕 長子贏了將全面接管

2020-10-21 03:27
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020-10-23 08:54
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)

40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

2020-10-25 02:28
據傳鴻海成立專案小組，目標是擊敗立訊；鴻海稱這項消息「並非基於事實」。 路透

郭台銘傳下令「徹底擊敗」立訊 鴻海：並非事實

2020-10-26 05:46
美國民主黨總統候選人白登。(路透)

新聞評論／若白登當選 蔡政府如何收拾兩岸殘局？

2020-10-26 03:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」