綠擋總統國情報告 江啟臣：蔡，妳的謙卑呢？

國民黨團要蔡總統到立院國情報告開放含瘦肉精美豬政策與要求蔡總統對開放美豬政策道歉兩議決案，再於立院闖關，但在執政的民進黨團人數優勢下雙雙遭到否決。(記者周志豪／攝影)

國民黨 立法院黨團要求蔡英文總統，到立院國情報告開放含萊克多巴胺美豬政策，並要求蔡總統對開放美豬政策道歉，兩議決案昨於立院院會闖關，雖獲在野黨團一致支持，但在民進黨 團人數優勢下，經表決仍遭封殺。

國民黨主席江啟臣 表示，在野黨對邀蔡總統到立院國情報告都表贊同，只有民進黨「一路走來，始終反對」，這次再次用霸道態度回應民意，他要問民進黨和蔡總統，「這就是你們的民主和妳的謙卑？」

江啟臣認為，開放萊豬進口，從頭到尾就是蔡總統說了算，那就該負責，不應永遠只在背後下指導棋，若真光明磊落，就站在陽光下回應民意期待。國民黨團總召林為洲透露，昨天朝野協商時，還提醒立法院長游錫堃也曾主張要建立總統到立院國情報告憲政慣例，但最後民進黨團仍傲慢否決兩個議決案。

民進黨團總召柯建銘表示，憲法規定立法院每年得聽取國情報告，但現行中央政府體制是總統制或半首長制一直沒解決，若是總統制當然就應該報告，可是憲法又規定行政院是國家最高行政機關，要不要報告不是一句簡單的建立憲政慣例。柯建銘說法明顯打臉游。

民進黨團書記長莊瑞雄則說，總統向國會報告不代表向立院負責，報告也要針對整體國情，不是只就一、兩件事情；政策還是在行政院，現在最大咖的行政院長蘇貞昌要來立院施政報告，給立委問滿、問到飽，卻不問，在野黨應好好考慮一下。