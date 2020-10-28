黑白集／萊豬比新聞更自由

國家通訊傳播委員會（NCC）26日舉行中天電視換照聽證會，場外有民眾聚集聲援中天，呼籲NCC不要打壓媒體。（記者蘇健忠／攝影）

國家通傳會（NCC）針對中天換照案量身訂做聽證會，黑箱特聘七名「鑑定人」，公審逾八小時。現場一面倒壓制中天發聲，慘不忍睹之況，有如電影 「少林足球 」之金句：「裁判、助理裁判、主辦、協辦全都是我的人，怎麼和我鬥？」

行政院長蘇貞昌背書NCC獨立運作，但鑑定人不是出自反服貿團體，就是民進黨仲裁委員，還有黨產會委員。七把刀立場鮮明，其中有人主張，若媒體各自立場呈現才是多元，不就等於政府無須管理食安，讓人民自選就好？此話將國家干預媒體說得理所當然，卻重重打臉蔡政府：官員不就聲稱人民可自由選擇吃不吃萊豬，因而拒訂更安全的管理措施？

NCC好歹辦了一場聽證會，而把關食安的衛福部卻連專家會議紀錄都保密。對比鑑定人追究中天製播新聞理由，公然進行內容審查，緊咬違規次數、涉己新聞比例過高；衛福部對萊劑之於孕婦嬰幼的毒害一味迴避論證，對殘留量更是從寬認定，農委會還拿公帑促銷萊豬。若依學者觀點，政府都已放水食安，讓人民自擔風險，NCC又有何「大義」替人民選擇新聞台？

蔡政府奉美國 萊豬如上賓，任其進出千家萬戶，卻將不舔綠的媒體視為國家敵人，千方百計欲從百姓的選台器中拔除。萊豬比新聞還自由，這就是小英創造的民主奇蹟？