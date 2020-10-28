蔡衍明自曝兩事得罪：蘇貞昌絕對會關中天

旺中集團董事長蔡衍明27日受訪表示，他因得罪行政院長蘇貞昌兩件事，蘇不會讓中天過關。（記者余承翰／攝影）

中天新聞台執照12月11日到期，國家通訊傳播委員會（NCC）前天聽證會，七位專家學者鑑定人的意見不利中天續照。聽證會後，旺中集團董事長蔡衍明昨天接受媒體訪問，不僅與NCC直球對決，他還自爆因得罪行政院長蘇貞昌兩件事，所以蘇不會讓中天過關，端看蔡英文 總統對自由民主的態度。

行政院發言人丁怡銘說，蔡衍明多數語言流於情緒化與個人偏見，與事實距離甚遠。電視頻道、頻譜是全民公共財，馬政府和蔡政府都一樣，面對電視台執照到期，要由NCC本於職權，依照新聞專業來判斷是否給予換照，總統與院長的立場都一樣，不會介入NCC的運作。

對於許多頻道業者準備爭取空出的52頻道，蔡衍明說，生意人當然都會想爭取，但對政府來講，「我們退出，政府選一個喜歡的人來補。」這樣的撤照不僅粗魯、也很悲哀；「我們再怎樣，也沒有要成立『旺派』。」他暗酸三立之餘也說，「中天這件事，沒什麼扳不扳回，完全就是看小英總統，看她對自由民主的態度。」

蔡衍明說，他有兩件事惹到蘇貞昌，蘇絕對會關中天。一是2018年蘇競選新北市長，中時曾報導，蘇貞昌擔任台北縣長時，北市住處失竊180萬元現金，卻報板橋官邸失竊兩本護照，恐是怕家裡藏鉅款曝光；當時蘇辦表示，失款是母親多年的積蓄被偷，蘇是竊案受害者，老人家也已不在，竟還被扭曲。二是前年九合一大選，民進黨慘敗，高雄市長也被前市長韓國瑜 拿下，「他們覺得都是因為中天，但當時韓流是一種氣勢，也不去反省哪裡做不好」。

「中天品質到底有多差？哪裡害到台灣 與國家安全？我有這麼差嗎，我最傷心是這點。」蔡衍明也反問，「你說我殺人，至少要讓我知道我殺誰吧？說我是紅媒，在大陸賺錢就是紅嗎？哪一台電視台老闆沒有？」「是有看到我舔共嗎？說我看起來好像戴紅帽，我還看你戴綠帽咧。」

對於業界傳出「交換說」，包括釋出中天股權與同意國票金併購案，新潮流系大老吳乃仁聯手東森電視董事長林文淵，要中天釋出股權換保命等，蔡衍明表示，他都沒跟人談過這些，也沒必要交換條件，「這樣很漏氣」。

辦假訊息8成不罰 法官籲保障言論自由

此外，蔡政府要求查辦假訊息，警政署統計，違反社維法散布謠言案件，從去年到今年7月達423案，法院不罰率高達八成，形成警方大量移送，卻被法院退件現象。多位法官在裁定書提醒，人民言論自由是維持民主不可或缺的機制，國家應給予最大限度的保障。