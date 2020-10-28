中天聽證 學者：比美麗島大審糟、法西斯前奏

NCC於26日針對中天換照開聽證會，聲援的場外民眾高舉「言論自由」的標語表達立場。（歐新社）

國家通訊傳播委員會（NCC）日前針對中天新聞台換照案舉行聽證會，七位鑑定人的意見皆不利中天。台灣 民意基金會董事長游盈隆說，聽證會比40年前的美麗島軍法大審更糟糕；NCC最後若撤照，又沒有足夠說服力，蔡政府將面對強大社會反彈。喜樂島聯盟黨主席施正鋒說，若法律這把刀造成寒蟬效應、用學者來當幫凶，已經到了法西斯前奏，NCC沒有政治力介入，「鬼才相信」。

中國時報報導，被問及觀看NCC聽證會感受，游盈隆說，看了後心情沉重，整個場景，相信很多人感覺是很不好，讓他聯想美麗島大審畫面，「我很錯愕，覺得很失望。」

民調 顯示 逾半反對中天撤照

同時，基金會昨發表民調顯示，有52.5%受訪民眾不樂見中天新聞台被撤照，樂見者32.5％；逾3分之2民眾不相信NCC是獨立機關、不受政治力干預。

游盈隆分析，據民調，反對中天撤照者遍布各個行業、階層、政黨與省籍族群，蔡政府短期要說服廣大反對者接受可能撤照決定，非常不容易，如果最後中天被撤照，政府也沒提出有說服力理由，預料將引非常強大的反彈，「對蔡總統會是很大衝擊」。

據報導，對於七位出席聽證會的鑑定人立場頗一致，喜樂島聯盟主席施正鋒反問，「難道這些政治人物跟學者，完全沒有我們過去威權時代集體記憶？」他說，如果對你不喜歡的人、討厭的人的言論自由，你都不願尊重，還算什麼保護言論自由？

施正鋒表示，現在已是講法治的民進黨 政府，如果用法律這把刀造成寒蟬效應，用學者做幫凶，這已到法西斯前奏了。

王世堅籲高層 尊重不同立場

民進黨北市議員王世堅則說，行政院長蘇貞昌作風強勢，過去大家都認為前總統陳水扁最凶悍，但扁當年也沒關掉TVBS；NCC委員應審查假新聞，只要不是假新聞，立場不同都應該要尊重。

王世堅說，他是深綠，相信民進黨從黨外到執政，不會做出太出格的事，因爲過去民進黨就是遭威權、獨裁迫害，所以很清楚治理國家時都要依照法治，不能因執政掌權，就要把不同的聲音「捏死」。

經歷TVBS關台風波的資深媒體人李艷秋說，電視台需要被審查執照非常奇怪，美國有人會去質疑FOX或CNN為何支持特定總統候選人嗎？換照時需要被政治審查嗎？

前NCC委員陳憶寧表示，如果中天有涉己新聞、過度報導等問題，其他如三立、壹電視等也有類似問題，應該將所有新聞台都拿出來一致審視。