我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB世界大賽／道奇擊敗光芒 相隔32年再奪冠

華郵：美2.3億納稅人的錢、募款 進了川普旗下事業

中天聽證 學者：比美麗島大審糟、法西斯前奏

台灣新聞組／台北28日電
NCC於26日針對中天換照開聽證會，聲援的場外民眾高舉「言論自由」的標語表達立場。（歐新社）
NCC於26日針對中天換照開聽證會，聲援的場外民眾高舉「言論自由」的標語表達立場。（歐新社）

國家通訊傳播委員會（NCC）日前針對中天新聞台換照案舉行聽證會，七位鑑定人的意見皆不利中天。台灣民意基金會董事長游盈隆說，聽證會比40年前的美麗島軍法大審更糟糕；NCC最後若撤照，又沒有足夠說服力，蔡政府將面對強大社會反彈。喜樂島聯盟黨主席施正鋒說，若法律這把刀造成寒蟬效應、用學者來當幫凶，已經到了法西斯前奏，NCC沒有政治力介入，「鬼才相信」。

中國時報報導，被問及觀看NCC聽證會感受，游盈隆說，看了後心情沉重，整個場景，相信很多人感覺是很不好，讓他聯想美麗島大審畫面，「我很錯愕，覺得很失望。」

民調顯示 逾半反對中天撤照

同時，基金會昨發表民調顯示，有52.5%受訪民眾不樂見中天新聞台被撤照，樂見者32.5％；逾3分之2民眾不相信NCC是獨立機關、不受政治力干預。

游盈隆分析，據民調，反對中天撤照者遍布各個行業、階層、政黨與省籍族群，蔡政府短期要說服廣大反對者接受可能撤照決定，非常不容易，如果最後中天被撤照，政府也沒提出有說服力理由，預料將引非常強大的反彈，「對蔡總統會是很大衝擊」。

據報導，對於七位出席聽證會的鑑定人立場頗一致，喜樂島聯盟主席施正鋒反問，「難道這些政治人物跟學者，完全沒有我們過去威權時代集體記憶？」他說，如果對你不喜歡的人、討厭的人的言論自由，你都不願尊重，還算什麼保護言論自由？

施正鋒表示，現在已是講法治的民進黨政府，如果用法律這把刀造成寒蟬效應，用學者做幫凶，這已到法西斯前奏了。

王世堅籲高層 尊重不同立場

民進黨北市議員王世堅則說，行政院長蘇貞昌作風強勢，過去大家都認為前總統陳水扁最凶悍，但扁當年也沒關掉TVBS；NCC委員應審查假新聞，只要不是假新聞，立場不同都應該要尊重。

王世堅說，他是深綠，相信民進黨從黨外到執政，不會做出太出格的事，因爲過去民進黨就是遭威權、獨裁迫害，所以很清楚治理國家時都要依照法治，不能因執政掌權，就要把不同的聲音「捏死」。

經歷TVBS關台風波的資深媒體人李艷秋說，電視台需要被審查執照非常奇怪，美國有人會去質疑FOX或CNN為何支持特定總統候選人嗎？換照時需要被政治審查嗎？

前NCC委員陳憶寧表示，如果中天有涉己新聞、過度報導等問題，其他如三立、壹電視等也有類似問題，應該將所有新聞台都拿出來一致審視。

民進黨 民調 台灣

上一則

反制美售台魚叉 陸恐出動自殺式無人機

下一則

導演張毅輸血感染傳病危 影后楊惠姍傷心斷聯

延伸閱讀

NCC聽證 蔡衍明親上火線…7鑑定人意見皆不利中天

NCC聽證 蔡衍明親上火線…7鑑定人意見皆不利中天

當年扁沒關TVBS 蘇貞昌關中天？王世堅：聽到的差不多

當年扁沒關TVBS 蘇貞昌關中天？王世堅：聽到的差不多

中天換照攸關民主…TVBS創辦人籲NCC：小心歷史裁判

中天換照攸關民主…TVBS創辦人籲NCC：小心歷史裁判
否認插手旗下媒體 蔡衍明：新聞人那麼容易管？

否認插手旗下媒體 蔡衍明：新聞人那麼容易管？

熱門新聞

台灣長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平以霧化器呈現氣炸鍋後方排氣孔會把空氣往上噴。(記者邱宜君／攝影)

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍

2020-10-22 19:10
（本報資料照片）

長榮4000億爭產落幕 長子贏了將全面接管

2020-10-21 03:27
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020-10-23 08:54
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)

40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

2020-10-25 02:28
據傳鴻海成立專案小組，目標是擊敗立訊；鴻海稱這項消息「並非基於事實」。 路透

郭台銘傳下令「徹底擊敗」立訊 鴻海：並非事實

2020-10-26 05:46
美國民主黨總統候選人白登。(路透)

新聞評論／若白登當選 蔡政府如何收拾兩岸殘局？

2020-10-26 03:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」