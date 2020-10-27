否認插手旗下媒體 蔡衍明：新聞人那麼容易管？
旺中董事長蔡衍明昨天以中天新聞台大股東神旺投資負責人名義，親上火線出席中天新聞台換照聽證會，他撇清自己不會控管新聞，「我一年只去中天二、三次，且都是去拜拜而已！」
先前國家通訊傳播委員會（NCC）隔空喊話希望蔡衍明親自到場說明，原本NCC並不抱希望，昨早蔡衍明竟現身，這也是繼八年前中嘉案後，蔡第二度出席NCC會議。蔡衍明到場後態度輕鬆，但上午都沒發言，直到下午1時許NCC委員特別提問蔡對中天的經營理念，才終於出聲。
「今天我來這接受思想還是政治審查、很多人叫我不要來，但我來是捍衛中天尊嚴與生存權。」蔡衍明不改直白口吻地說，他一年只去中天兩、三次，「只有開市、中元普渡去門口拜拜。」他否認下指導棋，而經營理念就是真道理性、真愛台灣。
NCC委員王維菁、林麗雲質疑，蔡衍明曾說他會跟媒體主管開會？蔡回稱，「那個不是開會、是『溝通』，他們（新聞人）那麼容易管喔！」他坦言，確實有個微信群組會跟旗下媒體溝通，因為新聞很容易傷害到人家，但他強調都是大家在講。委員追問蔡碰到「委屈」時，會不會特別去溝通？蔡衍明秒回：「不要給我設圈套」。
「我沒管這麼多，如果我有參與經營媒體，才不會賠這多錢！有些政論節目結束，我也是事後才知道。至於水神新聞，我都是用送的、捐的，還被冤枉，水神新聞我也沒叫他做，我很委屈啊。」蔡衍明說。
談到媒體，蔡衍明說，他個人投資媒體這十餘年，受到的屈辱與委屈是最多的，「我到底哪裡害到台灣與國家安全？」他只希望當兩岸溝通平台。
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