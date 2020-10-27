否認插手旗下媒體 蔡衍明：新聞人那麼容易管？

國家通訊傳播委員會（NCC）26日召開「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會，旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明親自出席並發言。（記者胡經周／攝影）

旺中董事長蔡衍明昨天以中天新聞台大股東神旺投資 負責人名義，親上火線出席中天新聞台換照聽證會，他撇清自己不會控管新聞，「我一年只去中天二、三次，且都是去拜拜而已！」

先前國家通訊傳播委員會（NCC）隔空喊話希望蔡衍明親自到場說明，原本NCC並不抱希望，昨早蔡衍明竟現身，這也是繼八年前中嘉案後，蔡第二度出席NCC會議。蔡衍明到場後態度輕鬆，但上午都沒發言，直到下午1時許NCC委員特別提問蔡對中天的經營理念，才終於出聲。

「今天我來這接受思想還是政治審查、很多人叫我不要來，但我來是捍衛中天尊嚴與生存權。」蔡衍明不改直白口吻地說，他一年只去中天兩、三次，「只有開市、中元普渡去門口拜拜。」他否認下指導棋，而經營理念就是真道理性、真愛台灣 。

NCC委員王維菁、林麗雲質疑，蔡衍明曾說他會跟媒體主管開會？蔡回稱，「那個不是開會、是『溝通』，他們（新聞人）那麼容易管喔！」他坦言，確實有個微信 群組會跟旗下媒體溝通，因為新聞很容易傷害到人家，但他強調都是大家在講。委員追問蔡碰到「委屈」時，會不會特別去溝通？蔡衍明秒回：「不要給我設圈套」。

「我沒管這麼多，如果我有參與經營媒體，才不會賠這多錢！有些政論節目結束，我也是事後才知道。至於水神新聞，我都是用送的、捐的，還被冤枉，水神新聞我也沒叫他做，我很委屈啊。」蔡衍明說。

談到媒體，蔡衍明說，他個人投資媒體這十餘年，受到的屈辱與委屈是最多的，「我到底哪裡害到台灣與國家安全？」他只希望當兩岸溝通平台。