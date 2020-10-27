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中天換照攸關民主…TVBS創辦人籲NCC：小心歷史裁判

台灣新聞組／台北27日電
國家通訊傳播委員會（NCC）26日舉行中天電視換照聽證會，場外有民眾聚集聲援中天，呼籲NCC不要打壓媒體。（記者蘇健忠／攝影）
國家通訊傳播委員會（NCC）26日舉行中天電視換照聽證會，場外有民眾聚集聲援中天，呼籲NCC不要打壓媒體。（記者蘇健忠／攝影）

中天電視換照聽證會昨登場，國家通訊傳播委員會NCC提，出中天違規過多等八項質疑。有學者認為，中天換照一事已成為政治審判，端看蔡英文總統、行政院長蘇貞昌有無政治智慧決定；曾任TVBS董事長的台開董事長邱復生也說，媒體自由是民主的表徵，官員們在作決定時，要小心未來歷史對他們的裁判。

中國時報報導，TVBS創辦人邱復生以自身經驗為例指出，過去TVBS也曾與執政黨發生很多不愉快的事，如TVBS開放讓人民可以直接表達自己的意見，包括民調、SNG車現場直播等，這些都令當時的政府感到不快，不過，雖然很多人不滿意，但是他們也都接受了。

邱復生說，前總統李登輝過去在美國康乃爾大學演講，就曾以媒體自由象徵台灣民主制度進步而自傲，如今台灣的核心價值就是民主，NCC的大員們要注意，「你不是在停掉一個節目或一個電視台，而是在民主建立過程中，寫下一個很重要的歷史。」

另據本報系聯合報報導，針對中天換照案，世新大學新聞系兼任客座教授彭懷恩表示，中天換照與否可說是種政治審判。他舉例，如果國民黨執政，中天不會被撤照；若是三立遭換照審判，民進黨還在野，也一定會捍衛三立的言論自由，不像對中天的態度。

彭懷恩說，中天換照最後結果，端看蔡英文、蘇貞昌的政治智慧，蔡、蘇若置之不顧，要當心造成很多後續影響。

政大新聞系教授劉昌德則說，換照在目前台灣相關規定中，已盡量去除政治干預，判斷換照與否都是基於媒體專業，不該被外界上綱為政治言論影響。

劉昌德表示，中天換照案常被稱是打壓異己，但中天六年前「有條件」附款換照後，未能及時建立專家要求的新聞把關制度，又屢屢違反事實查證規定遭罰，這些專業爭議的「媒體問題」，才是中天能否換照關鍵。

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