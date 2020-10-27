萊豬公聽會 3任農委會主委交鋒

立法院經濟委員會26日召開萊克多巴胺豬肉進口公聽會，農委會前後任主委交鋒。圖為現任主委陳吉仲。(記者黃義書／攝影 )

政府預計明年開放萊克多巴胺美豬進口，立法院昨為此舉辦農委會相關修法公聽會，兩位前主委林享能、陳保基和現任主委陳吉仲言詞交鋒；其中陳保基說，農委會修正公告漏洞百出，萊克多巴胺已列禁藥，針對進口豬肉制定容許值就是違法，直說此例一開「未來談判很麻煩」，但陳吉仲說，根據動物用藥品管理法第三條的附件內容，可針對進口產品制定安全容許。

為開放萊劑美豬進口，農委會8月28日預告修正，指乙型受體素禁止製造、輸入，但不包括豬隻使用的萊克多巴胺飼料添加物，因引發外界質疑將開放國內養豬使用萊劑，農委會隨後重修文字並於9月7日公告，改指「乙型受體素為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列。」自明年起生效。

陳保基說，該公告漏洞百出，根據動物用藥品管理法第五條第一項第一款，萊克多巴胺已列為禁藥，理論上針對進口豬肉制定容許值上限就是違法。陳保基還說，當初為加入TPP諮商，美國 要求開放美豬美牛，但農委會與養豬養牛產業團體密集溝通，和當時的衛生署召開三次專家會議，消基會、主婦聯盟也出席，得到「安全容許，牛豬分離，強制標示，排除內臟」政策，他反問這次開放有無依程序召開專家會議？

林享能指出，WTO 談判曾由他主談。林享能說，台灣 談美豬進口，卻沒談台灣豬肉銷美，「很大的諷刺」，而且還買人家有問題的，說是要為了國家整體利益，但現階段看不到什麼重大利益，需要犧牲台灣民眾健康以及養豬產業。

林享能還說，國際間進口美豬，主要是2018年起非洲豬瘟肆虐，但美國已長期呼籲不使用萊克多巴胺作為飼料添加劑在養豬、養牛、養火雞，美國都已減用，台灣卻要開放進口。

陳吉仲說，根據動物用藥品管理法第三條的「附表」規定，國外進口的產品還是可訂定殘留容許量，強調該公告沒有法律問題，也沒漏洞。台灣養豬產業不使用萊劑，只要農委會不核准動物用藥，可僅適用於進口肉品，依此訂定容許值。