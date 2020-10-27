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綠附隨組織？黨產會允查小英基金會

台灣新聞組╱台北27日電
不當黨產處理委員會主委林峯正，26日遭立委「酸說」：大律師來擔任這個不要臉委員會的主委，實在是相當委屈」，林峯正答詢時並未回應。(記者黃義書／攝影 )
不當黨產處理委員會主委林峯正，26日遭立委「酸說」：大律師來擔任這個不要臉委員會的主委，實在是相當委屈」，林峯正答詢時並未回應。(記者黃義書／攝影 )

不當黨產委員會今舉辦「親愛的朋友什麼時候要還錢？」公民研討會，討論國民黨與附隨組織黨產。不過昨天在立法院，國民黨立委質疑「小英教育基金會」接受民進黨捐助，可能是附隨組織，黨產會允諾在兩周內調查。小英基金會回應，強調並無不當取得財產；民進黨也反嗆國民黨別做賊喊抓賊，「請勇於面對自己取得不當財產的問題」。

國民黨立委吳怡玎昨在立法院司法及法制委員會質疑，蔡英文總統的小英教育基金會，在2019年度捐款名單上出現民進黨1100萬元台幣的捐助，代表財務受政黨控制，且當時民進黨主席也是蔡總統，人事當然也受控制。她質詢，小英基金會是否向黨產會報備為附隨組織？黨產會副主委孫斌回答，小英基金會目前沒有報備是附隨組織。

吳怡玎進一步質疑，2018年擔任民進黨主席的蔡總統也捐了200萬元台幣，還有蔡總統、陳建仁副總統的政治獻金專戶都有捐200萬元。吳怡玎質詢，為何黨產會只查國民黨，不查民進黨？何時才要查小英基金會？孫斌則承諾，會在兩個禮拜內開始調查。

黨產會從今天起，一連九天在松菸文創園區舉辦「不當黨產公民研討會」，包括調查成果資料、紀錄片等，內容涵蓋不當黨產、轉型正義與白色恐怖相關議題。

國民黨立委陳玉珍質詢，黨產會明年編列150萬元「架網站做宣傳」，追討黨產都能做大內宣？黨產會主委林峯正指出，追討黨產對民眾來說，是「跟國民黨討錢」的抽象概念，至於為何而討、討了什麼，大部分人不清楚，甚至有行政法院法官聲請釋憲在理由書寫「轉型正義直白點說，就是新興民主國家和前政權算帳」，若連法官都完全不認同轉型正義，一般人民更不會理解，因此有必要成立網站。

國民黨 民進黨 教育

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