新聞評論／蔡迎萊豬不設防 柯逮機會踩痛腳

蔡英文總統、台北市長柯文哲25日出席「台北客家義民嘉年華活動」，兩人活動期間互動不多。(記者黃義書／攝影)

蔡英文 總統9月出席世界台灣商會聯合總會年會與台北市長柯文哲同框，合照後，柯原本要與蔡握手，但蔡拱手致意，讓柯有些小尷尬；近日蔡柯又在客家義民嘉年華活動同台，外界注意到兩人互動超冷，不過柯全程用客語演講，似有主場優勢；其實柯文哲今天的底氣並非來自惡補的客語，而是他抓到了萊豬的話語權，讓蔡笑不出來。

蔡英文和柯文哲的互動一直被做文章，政治人物的話術儘管可以說得漂亮，但動作、表情可是騙不了人，最經典莫過於2018年蔡英文在九合一選舉大敗後，啟動六都之旅，蔡柯會之前甚至傳出「綠白合作」可能性，只是蔡柯在北門見面後，空氣似乎瞬間凝結，兩人不舒服的表情都寫在臉上，綠白合作也未再被討論。

柯文哲最近惹蔡英文不高興的則屬萊豬了，他不斷和蔡英文唱反調，「窮人說」的論調至今仍讓人印象深刻，在客家義民嘉年華活動之前，柯文哲在議會回應議員質詢時，更指美豬標示萊克多巴胺是可行的，提醒民進黨 不要低估此事對社會的影響，「等到知識分子開始舉手說你到底在幹嘛，我想會對他很傷」；柯還質疑是只有美豬可以含瘦肉精？還是所有外國豬都可以含瘦肉精？他勸民進黨好好想一想。

民進黨立委、中常委在中常會不敢講萊豬，但柯文哲不僅公開講，而且話還講得很重、很犀利 ，一再刺到民進黨的痛處，蔡英文看到柯文哲當然笑不出來，勉強同框，互動冰點也是可以預期，只是未料及柯文哲的客家話學得認真，居然可以全程以客語演講，讓客家妹蔡英文自嘆弗如。

然而，柯文哲雖讓蔡英文不悅，但讓蔡英文真正傷腦筋卻是國民黨 的反美豬公投連署，國民黨不擅論述，但兩年前卻以反核食、反空汙、以核養綠等公投海扁民進黨，2022選舉中，萊豬議題是重中之重，國民黨如法炮製，加上嘉義市、雲林、彰化、台中、新北，甚至台北都喊出瘦肉精零檢出應援，難怪最近有民進黨立委已發覺情勢不妙，而向黨部求援要求迅速回應反擊。

民進黨政府為了聯美抗中，幾不設防迎進美豬美牛，說要為民眾的食安把關，卻只願標示產地而不肯標示萊克多巴胺，猶如台鐵明知斷軌又缺料，卻呆坐不拿出解決方案，只會高調倡議鐵路美學，教人民如何能不震怒？