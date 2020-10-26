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正國會賣力推修憲 驚動綠高層

記者丘采薇／台北26日電
正國會綠委日前提出修憲提案，疑涉及統獨議題引發爭議。(本報資料照片)
正國會綠委日前提出修憲提案，疑涉及統獨議題引發爭議。(本報資料照片)

立法院已成立修憲委員會，民進黨預計在美豬議題告一段落之後推出黨版修憲草案，下會期正式推動修憲。最近傳出，由立法院長游錫堃領導的派系「正國會」立委不斷針對修憲議題舉行記者會，不但涉及統獨議題，還宣告將於11月起陸續舉辦四場公聽會，驚動執政高層數度派人與游錫堃溝通，並緊盯正國會，就怕擦出「意外的火花」。

「正國會」立委陳亭妃昨天表示，正國會立委的修憲版本與游錫堃沒有關係，游堅持行政中立，絕對沒有介入任何版本。

正國會立委日前連署提出憲法增修條文修正草案，包括刪除「國家統一」、「固有疆域」等字眼，並明定推動實質廢省，刪除省級機構相關條文，被解讀為「去統」，不過，正國會立委最近頻解釋，該項提案並不涉及統獨，只是希望未來可到委員會討論，再凝聚共識。

對於游錫堃被解讀在背後積極主導修憲，陳亭妃表示，她已數度澄清，游對正國會的提案完全不知情，外界不應該「戴帽子」。

陳亭妃上周與余天、莊競程、黃秀芳、陳秀寳、陳歐珀、蔡適應等正國會立委及時代力量立委邱顯智共同舉行記者會，說明11月起將舉行四場修憲草案公聽會。陳亭妃說，這四場公聽會時間會拉開，不會一口氣在11月舉行，第一場主題是「提升數位國力」，大約在11月初舉行，接下來三場為「均衡國土發展」、「深化民主與務實修憲」及「以台灣為名、與世界同行」。

她說，追求「正常國家」的議題中，涵蓋很多內容，希望這些主張起碼可以進到委員會討論，討論了再凝聚共識，無關游錫堃。

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