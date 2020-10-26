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中天換照聽證會爭議聲中登場 蔡衍明親自出席

台灣新聞組／台北26日電
國家通訊傳播委員會26日上午召開「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會，旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明親自出席。（記者胡經周／攝影）
國家通訊傳播委員會26日上午召開「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會，旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明親自出席。（記者胡經周／攝影）

中天新聞台換照聽證會今天登場，由當事人、利害關係人陳述意見。受國家通訊傳播委員會（NCC）邀請出席的旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明日前登報表示，在滿足條件下有意願出席，今天蔡衍明果然御駕親征，上午9點多就現身聽證會。

雖然今天聽證會僅讓各方就換照議題發言，並不會做出決議，但這是NCC成立14年以來，首次因為換照召開聽證會，因此仍是各界目光關注焦點。聽證會將全程網路直播，在聽證會結束後，後續仍要等NCC召開委員會議進一步討論，最晚要在12月11日執照到期前做出決議。

根據衛星廣播電視法，新聞台執照六年換照一次，中天新聞台執照將在12月中到期。今天聽證議題關注中天新聞台前次承諾履行情形、內控機制，並討論換照案對國家安全、產業發展等影響，但政府是否藉換照案伸手干預新聞自由，也引發各方論戰。

NCC表示，為使聽證順利進行、程序完備，聽證會主持人由公告的NCC委員林麗雲、王維菁之外，再增加委員蕭祈宏，共有三名主持人，當事人為中天電視，利害關係人為神旺投資、海洋投資、兆昇投資，同時也邀請對中天例行營運、經營方針及相關具體細節有最深入了解的蔡衍明出席聽證會。

正反雙方也在聽證會前持續交鋒。時代力量前立委黃國昌在臉書發聲表示，台灣廣電三法明定的制度，是「定期執照」，而非「萬年執照」，以中天新聞台適用的「衛星廣播電視法」，明定「執照有效期間為六年」，非「保證換照」，中天背棄新聞專業，若取得換照許可，恐淪為「萬年執照制度」；國民黨立委則批評民進黨政府違背新聞自由，要關閉中天新聞台，箝制不同政治立場的聲音。

國家通訊傳播委員會26日召開中天電視台換照案聽證程序，引發挺中天群眾不滿，25日...
國家通訊傳播委員會26日召開中天電視台換照案聽證程序，引發挺中天群眾不滿，25日在中正紀念堂前舉行集會活動，訴求言論自由。（記者林伯東／攝影）

馬批民進黨墮落 蘇被影射「狐假虎威」

前總統馬英九昨受訪表示，被關台的嚴重性不只是關一個新聞台，「這是殺了台灣的民主跟自由」；馬英九質疑，民進黨會墮落到這個程度嗎？這是非常嚴重的事情。國民黨前主席朱立倫也說，包容不同聲音才是民主社會。

前新聞局長鍾琴等人組成的公民監督平台，連日在中正紀念堂外舉行「民主論壇、自由開講」，聲援中天，強調力挺言論自由，預計今天轉戰立法院外表達人民心聲。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，應交由NCC按程序做獨立判斷和處理，盼國民黨立委不要在結果未出爐前就「武斷」認為中天會被撤照，甚至指控整件事是傷害新聞自由。

對於外界質疑NCC公正性，民進黨台北市議員王世堅甚至暗指黨內有人在「狐假虎威」，疑似影射行政院長蘇貞昌。蘇貞昌昨天表示，NCC是獨立機關，依據職權獨立運作審查，只有專業審查，沒有政治審查。

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