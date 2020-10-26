中天換照聽證會爭議聲中登場 蔡衍明親自出席
中天新聞台換照聽證會今天登場，由當事人、利害關係人陳述意見。受國家通訊傳播委員會（NCC）邀請出席的旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明日前登報表示，在滿足條件下有意願出席，今天蔡衍明果然御駕親征，上午9點多就現身聽證會。
雖然今天聽證會僅讓各方就換照議題發言，並不會做出決議，但這是NCC成立14年以來，首次因為換照召開聽證會，因此仍是各界目光關注焦點。聽證會將全程網路直播，在聽證會結束後，後續仍要等NCC召開委員會議進一步討論，最晚要在12月11日執照到期前做出決議。
根據衛星廣播電視法，新聞台執照六年換照一次，中天新聞台執照將在12月中到期。今天聽證議題關注中天新聞台前次承諾履行情形、內控機制，並討論換照案對國家安全、產業發展等影響，但政府是否藉換照案伸手干預新聞自由，也引發各方論戰。
NCC表示，為使聽證順利進行、程序完備，聽證會主持人由公告的NCC委員林麗雲、王維菁之外，再增加委員蕭祈宏，共有三名主持人，當事人為中天電視，利害關係人為神旺投資、海洋投資、兆昇投資，同時也邀請對中天例行營運、經營方針及相關具體細節有最深入了解的蔡衍明出席聽證會。
正反雙方也在聽證會前持續交鋒。時代力量前立委黃國昌在臉書發聲表示，台灣廣電三法明定的制度，是「定期執照」，而非「萬年執照」，以中天新聞台適用的「衛星廣播電視法」，明定「執照有效期間為六年」，非「保證換照」，中天背棄新聞專業，若取得換照許可，恐淪為「萬年執照制度」；國民黨立委則批評民進黨政府違背新聞自由，要關閉中天新聞台，箝制不同政治立場的聲音。
馬批民進黨墮落 蘇被影射「狐假虎威」
前總統馬英九昨受訪表示，被關台的嚴重性不只是關一個新聞台，「這是殺了台灣的民主跟自由」；馬英九質疑，民進黨會墮落到這個程度嗎？這是非常嚴重的事情。國民黨前主席朱立倫也說，包容不同聲音才是民主社會。
前新聞局長鍾琴等人組成的公民監督平台，連日在中正紀念堂外舉行「民主論壇、自由開講」，聲援中天，強調力挺言論自由，預計今天轉戰立法院外表達人民心聲。
民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，應交由NCC按程序做獨立判斷和處理，盼國民黨立委不要在結果未出爐前就「武斷」認為中天會被撤照，甚至指控整件事是傷害新聞自由。
對於外界質疑NCC公正性，民進黨台北市議員王世堅甚至暗指黨內有人在「狐假虎威」，疑似影射行政院長蘇貞昌。蘇貞昌昨天表示，NCC是獨立機關，依據職權獨立運作審查，只有專業審查，沒有政治審查。
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