藍委與民眾到NCC捍衛中天 怒嗆蘇貞昌下台

國家通訊傳播委員會（NCC）26日上午召開「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會，場外一早就有民眾聚集聲援中天電視，呼籲NCC不要打壓民主、淪為東廠。並揚言將前進行政院抗議。(記者蘇健忠／攝影)

國家通訊傳播委員會（NCC）今天上午針對中天新聞台申請換照案舉行聽證會，由前新聞局長鍾琴與「公民監督平台」在立法院外舉辦的「民主論壇自由開講」活動也同步登場，除國民黨 立委林為洲、鄭正鈐、林奕華、鄭麗文、曾銘宗、李德維等到場聲援，要求蔡英文 總統「踹共（出來講）」及行政院長蘇貞昌下台，現場也有約數十位民眾參與，隨後鍾琴及參與的立委和民眾一起步行至NCC，加入NCC外抗議民眾的行列。

許多民眾帶著國旗口罩、舉旗幟聲援中天新聞台，呼籲NCC不要打壓民主、淪為東廠，並揚言將前進行政院抗議。在群眾中，也可看見「韓家軍」的旗幟。

鍾琴表示，蘇貞昌應該為此下台，因為一個新聞台換照惹民怨，讓大家上街頭，是行政院長失職，她也說，蔡英文當然要出來講話，蔡英文是全國最有權力的人，要出來講清楚，要不然老百姓就會認為蔡是背後的影武者、主導者，為了要遵行「蔡英文路線」。

鄭麗文說，今天在NCC的門口，她跟鍾琴最感慨，今天中華民國廢掉新聞局，是因為已經民主化，是自由多元的國家，不要有一個新聞局，由政府來管新聞，這樣不對。她也說，蘇貞昌是怎麼上台的？因為2018年底的「韓流」，民進黨選輸，因此去年開始秋後算帳，「我們現在是獨裁國家嗎？選輸就可以翻臉嗎？」她也說，為什麼要趕緊殺絕？因為2024年有人想選（總統），蘇貞昌在肖想，如果台灣 還要有民主，一定要捍衛新聞自由，讓NCC的髒手拿開，要蔡英文踹共，讓蘇貞昌下台，不要把台灣人當塑膠。

林為洲說，國民黨不是沒有執政過，「國民黨不敢做的，民進黨執政竟然拿來做」，竟然關閉最能代表新聞自由的電視台，讓人不知今夕是何夕，他也批評，蘇貞昌要掌控自己的電視台，蔡英文總統躲在後面，因此一定要站出來，「用行動給他們壓力。」