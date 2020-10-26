藍委與民眾到NCC捍衛中天 怒嗆蘇貞昌下台
國家通訊傳播委員會（NCC）今天上午針對中天新聞台申請換照案舉行聽證會，由前新聞局長鍾琴與「公民監督平台」在立法院外舉辦的「民主論壇自由開講」活動也同步登場，除國民黨立委林為洲、鄭正鈐、林奕華、鄭麗文、曾銘宗、李德維等到場聲援，要求蔡英文總統「踹共（出來講）」及行政院長蘇貞昌下台，現場也有約數十位民眾參與，隨後鍾琴及參與的立委和民眾一起步行至NCC，加入NCC外抗議民眾的行列。
許多民眾帶著國旗口罩、舉旗幟聲援中天新聞台，呼籲NCC不要打壓民主、淪為東廠，並揚言將前進行政院抗議。在群眾中，也可看見「韓家軍」的旗幟。
鍾琴表示，蘇貞昌應該為此下台，因為一個新聞台換照惹民怨，讓大家上街頭，是行政院長失職，她也說，蔡英文當然要出來講話，蔡英文是全國最有權力的人，要出來講清楚，要不然老百姓就會認為蔡是背後的影武者、主導者，為了要遵行「蔡英文路線」。
鄭麗文說，今天在NCC的門口，她跟鍾琴最感慨，今天中華民國廢掉新聞局，是因為已經民主化，是自由多元的國家，不要有一個新聞局，由政府來管新聞，這樣不對。她也說，蘇貞昌是怎麼上台的？因為2018年底的「韓流」，民進黨選輸，因此去年開始秋後算帳，「我們現在是獨裁國家嗎？選輸就可以翻臉嗎？」她也說，為什麼要趕緊殺絕？因為2024年有人想選（總統），蘇貞昌在肖想，如果台灣還要有民主，一定要捍衛新聞自由，讓NCC的髒手拿開，要蔡英文踹共，讓蘇貞昌下台，不要把台灣人當塑膠。
林為洲說，國民黨不是沒有執政過，「國民黨不敢做的，民進黨執政竟然拿來做」，竟然關閉最能代表新聞自由的電視台，讓人不知今夕是何夕，他也批評，蘇貞昌要掌控自己的電視台，蔡英文總統躲在後面，因此一定要站出來，「用行動給他們壓力。」
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