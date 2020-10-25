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江啟臣轉戰桃市長？能否連任主席是關鍵

記者周志豪／台北25日電
國民黨主席江啟臣被勸進轉戰桃園市長。(本報資料照片)
國民黨主席江啟臣被勸進轉戰桃園市長。(本報資料照片)

國民黨主席江啟臣被勸進以黨主席高度，親征、轉戰桃園市長；但因黨主席預計明年7月改選，桃園市長選戰最快也是後年初才會提名，黨務人士分析，江是否能具有足夠正當性由現任台中市立委轉戰桃園市長，明年能否連任是關鍵。

據了解，早在江啟臣3月初當選黨主席後，黨內挺江人士擔心江因未擔任過縣市長，黨內領導威望不足，約5月間即非正式提醒江要有參選2022縣市長打算；也由於江所屬的台中市，黨籍市長盧秀燕將爭取連任，勸進江可轉戰桃園市長。

之後高雄市長補選時，黨務高層一度建議江啟臣可南下親征，大抵也是基於奇兵戰術與為江開拓基層戰場想法，但轉戰桃園市長還是挺江人士主要勸進目標。

不過近江人士分析，江啟臣畢竟剛連任台中市立委，獲台中鄉親栽培多年，要他離開故鄉無法對自己交代，要轉戰其他縣市的縣市長並非江現階段考量。

但挺江立委也認為，國民黨內目前有意參選桃園市長的人選中，各自均有不同的限制，江啟臣擔任黨主席後已逐步具有知名度，空降轉戰桃園市長，對上民進黨籍現任市長鄭文燦接班人會更有勝算，江不應排除參選選項。

不過有黨務人士分析，江啟臣若要轉戰後年桃園市長，明年黨主席改選一役將舉足輕重，江除非放棄連任黨主席，否則只要黨主席選舉連任失利，轉戰「親征」桃園市長正當性將瞬間歸零，到時江只能選擇沉潛。

而若江啟臣放棄爭取黨主席連任，該黨務人士認為，屆時江能否有資格轉戰桃園市長，「主席卸任姿勢很重要」，若非成全大局形式卸任，江要轉戰桃園市長正當性可能也會遭遇挑戰。

江啟臣 國民黨 提名

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