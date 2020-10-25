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挺言論自由 扁政府新聞局長聲援中天

記者蔡晉宇／台北25日電
NCC於26日將針對中天換照開聽證會，公民監督平台24日號召民眾聚集自由廣場，民眾高舉「反關台、挺中天」標語。(記者葉信菉／攝影)
NCC於26日將針對中天換照開聽證會，公民監督平台24日號召民眾聚集自由廣場，民眾高舉「反關台、挺中天」標語。(記者葉信菉／攝影)

中天新聞台換照案在即，引發正反對立。前新聞局長鍾琴昨天發起一連三天的「民主論壇、自由開講」，表示要力挺新聞自由、聲援中天；立法院時代力量黨團則要求NCC專業審查、不予換照。立院民進黨團則稱沒有預設立場，一切尊重NCC專業判定。

鍾琴擔任扁政府新聞局長，她說，如今站出來力挺中天無關藍綠，而是處理事情要有基本是非對錯，政府不能把手伸進媒體管制播報內容，這是任何進步民主國家的底線。國民黨立委賴士葆說，民調贊成關中天的比率不高，但民進黨硬是要關，絕對不能讓蔡政府為所欲為，否則屆時媒體皆綠化成一言堂，台灣就不民主了。

以核養綠公投發起人黃士修表示，中天若真的被撤照，是不是親綠媒體要入主？2007年「富士宴」，扁政府指定日本富士台釋出台視股份賣給特定報社，日方還特地赴台開記者會譴責台灣政府，堪稱國際醜聞。

時力黨團則指出，2014年中天即因違規眾多面臨換照危機，當時換照諮詢委員會初審中，即有過半數專家認為中天並未善盡媒體職責而不應換照，但NCC當時並未採納專家學者意見，而以「四項附款」作為通過中天換照前提；但過去幾年，中天不僅未落實當初附款的要求，更未有良好運行的內控制度，去年遭開罰553萬元台幣，是台灣新聞台之冠。

時力黨團表示，部分有心人士高舉新聞自由大旗，忽視所謂新聞自由的實質意義，放任中天持續破壞公共輿論品質和壓縮言論自由；NCC應對中天秉持專業審查，檢視過去不良紀錄，不予換照。

台灣 民進黨 民調

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