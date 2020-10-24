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美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院數攀升

立院小刪紓困3.0 蘇貞昌保住「小金庫」

台灣新聞組／台北24日電
行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）

立法院昨天三讀通過紓困3.0追加預算案，總規模2100億元（台幣，下同）特別預算，僅減列5300萬元，改列為2099億4700萬元，這是紓困特別預算三度在立院審議以來，首度有預算被砍。而被質疑為「行政院小金庫」的衛福部「因應疫情變化辦理相關防治工作」預算52.8億元，則未刪未凍結，但朝野協商決議，須待衛福部五項防治經費預算全數用罄後方可動支。

國民黨立委賴士葆於委員會初審階段提案，刪減NCC辦理居家隔離等通訊費200萬元；同時因應台電補助電費辦法浮濫，導致住豪宅卻享有電費補貼折扣，刪減經濟部獎補助費5000萬元；另外，因應教育部對留遊學服務業紓困撥款執行率低，時代力量提案刪減100萬元，總計刪減5300萬元。

蔡英文總統昨透過臉書致謝說，政府將續當全民最強後盾，感謝朝野黨團支持，一起繼續挺產業、挺勞工。

各界關注是否規畫紓困4.0？行政院發言人丁怡銘表示，尚未有此計畫，但若疫情有新發展，會適時因應。

針對衛福部編列「因應疫情變化辦理相關防治工作」52.8億元，因無具體使用事項，朝野決議須待強化邊境檢疫、提升疫情監測衛教、防疫物資藥品徵用、疫苗研發採購與獎勵補償金等預算用罄，才能動支。

昨預算案三讀後，賴士葆說，協商過程不少在野黨合理提案刪減，但執政黨都不同意，心情很難過紓困3.0預算如此通過。

預算 紓困 疫情

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