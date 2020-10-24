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黑白集／宣傳就有效果…司法正義靠網紅？

黑白集
司法院的宣導將開發手遊、桌遊、AR等遊戲形態。（取材自臉書）
司法院的宣導將開發手遊、桌遊、AR等遊戲形態。（取材自臉書）

蔡政府花錢買廣告行銷政策已上了癮，農委會、衛福部皆其中高手，沒想到這個風氣竟然也傳到了司法院。立法院正在審查明年預算，細心的在野黨立委發現，司法院明年編列了足足比今年多十倍的經費，要用來行銷司法政策，尤其是三年後將上路的「國民法官法」。

不看不知道，一看嚇一跳。司法院的宣導經費預算表洋洋灑灑，宣傳媒體從電視、網路、廣播、平面、電影包山包海，並將開發手遊、桌遊、AR等遊戲形態，還要和網紅合作宣傳。這是司法人的腦袋變新、變靈活了嗎？還是蔡政府真的相信「有宣傳、有效果」，連司法也不能例外。

司法院編列大筆經費搞行銷惹議。（視頻截圖）
司法院編列大筆經費搞行銷惹議。（視頻截圖）

今年司法院的宣導經費僅區區1000萬元台幣，但為了迎接三年後才要上路的單一制度，明年卻一口氣編了1.2億元。照這樣十級跳遞增下去，未來要花多少錢宣傳？基本上，司法要建立公信，必須靠全體法官無私、不苟的公正判決，才能建成司法正義的堡壘。現在，司法院卻想靠「廣告行銷」來征服民心，要藉毫不相干的網紅或手機遊戲來推動新制度，這到底在想什麼？

台灣最近幾起判決，弒母剁頭的逆子被判無罪，直播殺妻女的凶手被認定「有教化可能」；這樣的審判，民眾豈可能信任司法？而司法院竟以為正義可藉由金錢行銷達成，這也太侮辱百姓了吧！

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