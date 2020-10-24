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中天換照風波 金溥聰批綠：又拉「馬」救援

記者陳洛薇、賴于榛／台北24日電
中天新聞台換照風波，國民黨前秘書長金溥聰反批民進黨搬「馬維拉」救援。（本報資料照片）
中天新聞台換照風波，國民黨前秘書長金溥聰反批民進黨搬「馬維拉」救援。（本報資料照片）

中天新聞台「被撤照」的傳言甚囂塵上，行政院長蘇貞昌日前指馬政府撤照年代綜合台，質疑是否也曾干預NCC？曾被指控介入此案的國民黨前秘書長金溥聰反批，民進黨常搬出「馬維拉」（意指蔡政府將問題歸罪於馬政府）來救援，但「我們從未干預NCC，倒是民進黨現在面對各方質疑，必須拿出證據，證明政府沒有干預新聞自由。」

行政院發言人丁怡銘表示，金溥聰搞錯審照目的，頻道頻譜是全民公共財，換照審查無關新聞自由，若基於所謂新聞自由，馬政府當初為何設下換照條件才准予換照，不如直接宣布給予永久執照。

金溥聰昨天接受本報系聯合報專訪時指出，他也不認同中天新聞的某些做法，但不喜歡也好，不贊同也好，新聞自由一定要捍衛。馬政府時期的NCC獨立行使職權，反倒是民進黨被質疑完全操控NCC，民進黨政府要出來證明沒有干預，而不是牽扯年代的案子。

馬英九辦公室表示，年代綜合台並非新聞台，蘇貞昌將其節目廣告化問題，拿來跟中天新聞台所涉保障言論自由問題相較，根本是魚目混珠、欺騙人民。

2010年，年代綜合台因違反節目分級、節目廣告化等事項累計達49次，裁罰總金額1600多萬元台幣，遭NCC宣布不予換照，後來停播。

當時綠營指控金溥聰介入該案，甚至傳出年代老闆練台生曾指派年代高層和金溥聰在艾美酒店五樓某媒體的跨年派對上密會協商，最後協商不成，年代因此損失上億元，從此和國民黨結下梁子，練台生也逐漸成為親綠媒體大亨。

金溥聰表示，那場派對是媒體人余湘辦的，他被共同友人「架去」，眾人站在艾美酒店陽台看跨年煙火，當時年代總經理吳健強走過來，的確提了年代被撤照這件事，但他向對方說「我不去碰」。金溥聰說，他生平最痛恨被說「密會」，他和吳健強沒有密會，兩人站在陽台上，眾人都看得見，何來密會？「就是一句話的事」。

金溥聰表示，在馬政府時期，NCC是名副其實的獨立機關。「我們不碰NCC的」，金溥聰說，民進黨為了中天換照案，牽扯到馬政府的年代撤照案，事實是，馬政府的NCC主委蘇蘅或彭芸都不受到執政者干預，「可以去問問她們有沒有接過高層一通電話？從來沒有！」

金溥聰表示，中天會不會關台還是未知之數，但全台灣都質疑蔡政府是因為政治理由要讓中天關台，如果這是因為中天報導政治新聞的立場，「三明治（三立、民視、自由時報）」媒體是不是也要被關台？新聞報導的政治新聞不專業，應由市場來淘汰，而不是由政府機構決定生死。

民進黨 國民黨 馬英九

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