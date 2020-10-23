蔡衍明願出席聽證會 NCC：期待直接對話

蔡衍明表示願意出席26日的中天電視台換照案聽證會。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）將於26日召開中天電視台換照案聽證會，日前以新聞稿邀請神旺董事長蔡衍明親自出席參加聽證，蔡衍明昨公開回應「願意出席」，前提是要提供完整證據資料及充足的陳述時間；NCC隨即以新聞稿回覆，對於直接對話「有相同期待」。

本報系聯合報報導，神旺原計畫由代理律師出席聽證會，在NCC「隔空邀請」蔡衍明親自參加後，蔡回應「懇請NCC依法提供完整資料、充足時間，我願意出席聽證會」；NCC隨後表示，蔡衍明文中說到期待與NCC直接對話，「本會也有相同期待」，希望蔡衍明的親自出席，能開啟公眾對話，有利於行政程序進行，更是未來媒體監理與公私協力的典範。

但中天撤照風波，持續引發藍綠爭議，國民黨 革實院長羅智強昨宣布，將租用公車貼出「為新聞自由請命、蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」廣告，並繞經行政院，直至審完照為止。前新聞局長鍾琴等人則組成「公民監督平台」。

至於前總統陳水扁 日前提到當年沒關TVBS，時任行政院長的駐日代表謝長廷昨表示，當年陳水扁說該做就去做，結果輿論風向要他不要當歷史罪人，事後陳水扁公開說絕不會關新聞台，現在多年過去仍重複講，對當時的新聞局長姚文智很不公平。

國民黨革實院長羅智強表示，若中天被關，下一個被關的就是TVBS，再下一個被關的就是所有批評政府、監督政府的聲音，關中天新聞台可能非蔡英文 總統本意，所以他呼籲蔡總統學學前總統陳水扁，出來宣示「任內絕不關新聞台」，就不會被蘇貞昌綁架成為任內關新聞台的不民主總統。