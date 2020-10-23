藍紀念光復節 江啟臣：台獨找蔡英文，捍衛中華民國找我

圖為光復50周年時在總統府前廣場舉行的慶祝晚會。(本報資料照片)

台灣 今年光復75周年，國民黨 昨天舉辦「中華民國在台灣的足跡」研討會，盼喚起台灣與中華民國關係連結記憶。國民黨主席江啟臣除表示台灣光復對台灣人有4重要意義，還嗆「要台獨去找蔡英文，要捍衛中華民國請來找我」。

本報系聯合報報導，江啟臣昨天出席活動前，遭獨派團體嗆聲「不要與中共 唱和」。民進黨發言人顏若芳也表示，對於國民黨與中國共產黨爭搶舉辦光復節活動，民進黨呼籲國民黨，不要想要藉由光復節的議題，來跟中共一同唱和「一中原則」，而是要勇於跟中共講「中華民國是主權國家，台灣從不屬於中華人民共和國的一部分。」

江受訪時反批，蔡政府淡化光復節，國民黨決定辦光復節紀念活動後綠營又開始抹紅，這群人打著台獨、台灣國口號，「實際跟阿共一樣要消滅中華民國」，「是阿共派來的？」

國民黨主席江啟臣說，台灣光復對台灣人有四大重要意義。(記者周志豪／攝影)

江啟臣認為，台灣光復對台灣人而言，至少有讓台灣人在法律上不再是次等公民、得以擺脫殖民經濟格局發展自己產業、走向政治民主化，以及讓台灣與中華文化能重新連結等四重要意義。

顏若芳說，國民黨在跟中國共產黨搶辦光復節歡慶活動同時，也不要忘記威權時代和白色恐怖的歷史，台灣是如何走過這段慘痛歷史，多少台灣人的犧牲付出，好不容易得來現在的民主自由，奉勸國民黨不要想藉由消費光復節，做政治操作。

對於大陸昨舉行台灣光復75周年研討會，大陸全國政協主席汪洋表示台灣光復「無可辯駁地證明，台灣是中國不可分割的一部分」，「台灣前途由全體中國人決定」，陸委會發言人邱垂正昨晚回應說，汪洋對台灣過去、現在與未來的定位談話，台灣不表認同，無論是依據國際法或歷史事實，都清楚證明台灣存在與中共毫無關係，這才是歷史定位。

他說，中華民國是主權國家，在台灣屹立逾70年，台灣的過去、現在或未來，都不是中華人民共和國的一部分，台灣未來的選擇權由2300萬人民決定；中共藉所謂台灣光復75周年活動，本質上就是不折不扣的統戰工作。