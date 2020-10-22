法廣節目遭停播 藍委批損國際形象

教育部長潘文忠。(記者杜建重／攝影)

教育部 所屬教育廣播電台與中央廣播電台合作，轉播法國廣播電台節目，內容被疑「揚中貶台」，節目近日被停播引發爭議。對此教育部長潘文忠昨表示，法廣新聞節目未依合約播放教育文化相關內容，台方合作電台決定停播，教育部尊重專業評估。藍委指出，政府停播新聞節目，涉及管控新聞自由，不利台灣 國際形象。

本報系聯合報報導，潘文忠昨早出席立法院教育與文化委員會議，會前媒體問及教育電台「法廣」一事。潘文忠表示，為促成台法交流合作，由中央廣播電台主導有關台法的廣播節目，相關節目在教育廣播電台播出，以教育文化內容為主。

但日前法廣節目播出傳出爭議，潘文忠表示，經教育廣播電台與中央廣播電台討論，與當時的合作議題有違背之處，兩電台決定暫停播出，希望播出節目內容回到當時合作，也就是以「教育文化」內容為主，教育部了解也尊重這項決定。

國民黨立委萬美玲昨質詢潘文忠，是不是教育部授意停播節目？潘文忠則強調自己沒聽過這個節目，「是電台自己做出的決定。」

另據台北中國時報報導，國民黨政策會專員呂謦煒指出，因為先前有媒體登出一則「新聞內容捧陸貶台」的報導，法廣就被教育電台停播，教育部還說將促請教育電台建立「內容審查機制」。內容不合上意就被停播，「現在是法廣，之後是不是換中天新聞？」痛批執政黨掌控媒體，說關台就關台。

呂謦煒說，法廣被指「捧陸貶台」，其實就是民進黨 只准媒體批判大陸，容不下報導大陸的正面新聞，直言「民進黨要讓台灣人當鴕鳥，對大陸情勢一無所知，這才真正是民進黨對台灣人民最大的洗腦！」