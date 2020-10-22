「死小孩」又闖禍 嗆徐國勇下台 何志偉被綠營圍剿

立委何志偉（左二）21日舉行「保健食品變詐騙食品」記者會，邀請相關業者說明自家商品被仿冒後遭消費者投訴的經歷，呼籲相關單位應嚴加查察。(記者潘俊宏／攝影)

民進黨 立委何志偉昨天在立法院舉行記者會，揭發詐騙集團 用「一頁式廣告」販售假商品，欺騙消費者，並呼籲內政部 盡速處理，若沒成效，內政部長徐國勇應該下台。但身兼中常委的何志偉昨天出席民進黨中常會，多名中常委直指他發言不妥；何被圍剿，當場道歉，允諾會自我檢討。

何志偉昨天上午在記者會指出，詐騙集團以「假明星、假商品、假客服」方式讓消費者受騙上當，消費者經常收到商品後才發現是仿冒品，求助無門。他隔空向徐國勇喊話：「你光吃個姑婆芋，嘴巴和臉就腫成這樣，誰知道這些假的食品有沒有過敏物質？」呼籲內政部盡速處理網路詐騙案，若沒成效應該下台。

昨天下午民進黨中常會臨時動議期間，中常委黃承國主動舉手發言，問何志偉為什麼要叫內政部長下台？何志偉解釋，是希望內政部重視。

但另位中常委莊瑞雄表示，何志偉是民進黨的一分子，又是黨團幹部（副書記長），如此開砲要求行政官員下台，很容易變成破口。中常委王定宇也建議何，不要因為想要曝光，就影響整個民進黨。何志偉則說「很抱歉」，他會檢討。

何志偉兩周前才因在中常會提出「建請美豬進口數量控管，緩解衝擊」，遭黨內中常委抱怨「這個死小孩，怎麼可以提這個東西」。昨天又爆爭議，黨主席蔡英文最後緩頰表示，執政有時候會有些應該特別注意的地方，立委的提醒是好事，希望大家可以保持鼓勵的心情去提醒執政團隊。