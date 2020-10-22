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捍衛新聞自由 新黨+民團集結 抗議NCC關中天

記者曾原信、鄭惠仁／台北22日電
新黨及多個團體21日於NCC門口，抗議中天新聞可能遭撤照，新黨議員侯漢廷（左起）、主席吳成典、學者武之璋、李來希出席，要求「百分百言論自由」，不該撤照中天。(記者曾原信／攝影)
新黨及多個團體21日於NCC門口，抗議中天新聞可能遭撤照，新黨議員侯漢廷（左起）、主席吳成典、學者武之璋、李來希出席，要求「百分百言論自由」，不該撤照中天。(記者曾原信／攝影)

新黨及多個團體昨天上午集結於NCC門口，抗議中天新聞可能遭撤照，質疑針對中天執照審查的NCC委員有反旺中背景，影響中立，而抗議現場曾經掌摑文化部前部長鄭麗君、前往李登輝追思會潑漆的前女星鄭惠中也到場支持，發言時表示，動手是因為她面對的那些人是畜生。

鄭惠中指出，她之所以會動手，是她面對的那些人不是人類，是畜生，畜生聽不懂人話，所以只能動手。學者武之璋表示，他自己只看中天，並認為如果少了中天，台灣將缺乏真正公正客觀的新聞台；學者李來希也指出，捍衛中天，就是捍衛民進黨黨外時期堅持的百分之百言論自由。

中天換照黑幕重重？

中天電視台換照的風波甚囂塵上，國民黨中常委高思博認為執政黨為營造一言堂的政治環境布局已久，明顯傷害了新聞自由，呼籲NCC應該秉持公正客觀立場，進行專業審議。

高思博「阿博講道理」臉書直播中指出，政府高層連日以來面對NCC會將中天關台的傳說總是義正嚴詞駁斥，表明不干預，但政壇無人相信，因為5月間總統府外洩的公文就暴露，執政黨開始醞釀關掉中天，先是所謂可以「處理」中天的兩個人當上了NCC委員，而且參與聽證會，然後NCC換掉法律處長，跡象顯示，公文的「預言」可能成真。

高思博說，這次NCC對中天換照審議的八項指標中也暗藏玄機，除了空洞的一些規定，更有「對國家安全的影響」與新聞自由真諦矛盾的要求。高思博說，新聞自由的運作空間，來自於對國家自由的界定不同，並無負責國家安全的義務。

曾留學美國的高思博認為，在美國，當新聞自由與國家安全有爭議或牴觸時，由司法來裁決，例如美國國防部與紐約時報為了是否可以公布越戰文件，爭議不休，最後由法院判決畫出界線範圍，也就是說，抽象的國家安全並非行政部門說了就算。

高思博強調，中天的風格或許有些人不喜歡，然而這是新聞自由的一環，執政黨不能因不喜歡聽就恣意打壓，若造成關台的結果，將是不可回復的侵害，NCC更須三思，依法審查換照，不能跟著個人感覺走。

美國 紐約時報 台灣

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