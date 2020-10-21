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破紀錄 藍營四度杯葛蘇施政報告

台灣新聞組╱台北21日電
國民黨立院黨團20日再度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，並在議場放上蔡英文總統「功在萊豬」、蘇貞昌「騙神院長」等官員的人型立牌。(記者胡經周／攝影)
國民黨立院黨團20日再度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，並在議場放上蔡英文總統「功在萊豬」、蘇貞昌「騙神院長」等官員的人型立牌。(記者胡經周／攝影)

美豬議題延燒，國民黨立法院黨團昨天第四度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，打破行政院前院長江宜樺2013年在立法院最晚上台施政報告的紀錄。國民黨團書記長林奕華表示，國民黨會堅持到底，周五院會處裡紓困3.0特別預算案雖會放行，但之後仍會繼續杯葛蘇貞昌施政報告。

民進黨團書記長莊瑞雄說，國民黨團杯葛非理性，過去已讓蘇上台報告，現在突然又不讓蘇上台；國民黨團若對美豬議題仍有疑問，行政院都已準備好，國民黨團又不質詢，有點無厘頭，民眾也很難理解。

為表達抗議，國民黨團昨在議場擺放美豬模型，分別寫上蔡英文總統「功在萊豬」、蘇貞昌「騙神院長」、衛福部長陳時中「黑箱部長」、農委會主委陳吉仲「無能主委」等人型立牌。國民黨團總召林為洲說，杯葛蘇貞昌施政報告無法讓民進黨政府正視美豬對食安衝擊，之後勢必要拉高衝突。

至於國民黨團主張，蔡英文總統赴立法院國情報告，昨天黨團協商也無共識。林為洲說，若蔡總統願意赴立院國情報告，國民黨團就不杯葛議事，也同意總統不必道歉。民進黨團幹事長鄭運鵬說，總統到立法院國情報告的形式，應在修憲時好好討論處理；國會監督就是詢答與報告，國民黨應讓總質詢盡快開始。

拒吃萊豬 民團下月上街

另外，消基會與全國家長協會暨校園食安委員會、農民聯盟協會、養豬協會等十多個民間團體，昨天宣布共同發起「拒吃萊克多巴胺」連署，預計11月上街遊行抗議。

國民黨 民進黨 蔡英文

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