新聞評論／只因他抗中…脫序川普在台最「圈粉」

距美國大選僅剩不到半個月，一項15國的跨國民調顯示，台灣卻是擁有最多川普(右)粉絲的國家，也是唯一支持川普高於支持白登(左)的國家。(Getty Images)

距美國大選僅剩不到半個月，選情落後的川普 ，因難以面對美國22萬人染疫死亡的事實，不斷拿防疫專家佛奇出氣，大罵他是「白癡」和「災難」，又罵CNN是「混球」。這樣一個無法有效治理又煽動種族仇恨的總統，嚴重破壞了美國的民主價值和自由形象，其他國家人民也覺得難以苟同。令人訝異的是，最近一項15國的跨國民調顯示，台灣 卻是擁有最多「川粉」的國家，也是唯一支持川普高於支持白登的國家。台灣人何以這麼挺川普？

根據英國民調機構Yougov的調查，在歐洲七國與亞太八國中，台灣有42％的民眾支持川普，30％挺民主黨的白登，台灣的川粉數居各國之冠，和全球趨勢大相逕庭。以川普最親密的盟友英國為例，支持白登的民眾為61％，遠超過支持川普的13％。英國正希望和美國簽署自由貿易協定，但首相強生最近也見風轉舵，向白登示好。

川普的言行四年來飽受議論。在美國內部，他鼓勵白人激進主義，他歧視移民、歧視女性，對媒體及對手任意羞辱，一再引起公憤。在國際上，他只顧美國利益，任性地退出各種國際組織和國際公約，隨意對貿易對手發起戰爭，想當全球霸主卻無意承擔責任。這些表現，不僅破壞美國的團結和民主形象，也使得國際秩序和國際互信陷於荒蕪。從任何標準看，川普的言行皆悖離台灣近幾十年來追求的進步價值，為何台灣卻有這麼多「川粉」，認為他值得力挺？

台灣之所以有更大比例的民眾希望川普當選，主要原因有二：其一，川普政府對台灣友善，其任內無論是訪台官員的層級，或是軍售的質量，都達到高峰。其中原因，並非川普對台灣懷有偏好或同情（他甚至藐視台灣如同筆尖），而是其政府官員有些人支持台灣。再加上川普對北京發動貿易及外交戰，需要利用台灣來戳中共的痛處。亦即，台灣外交地位看似上升，其實川普別有目的。重要的是，支持台灣已成為兩黨的共識，即使白登當選，民主黨對台的友好不會有太多改變。

其二，台灣民眾支持川普，是因為他強硬對抗習近平。憂慮大陸武力犯台的人，或痛恨大陸戕害人權的人，都樂於看到一個願挺身教訓北京的美國政府。尤其，中國大陸的崛起，除造成美中結構性的對立，其霸權行徑及戰狼外交官心態，都讓各國擔心。問題在，川普對外採取的「美國優先 」戰略，不僅裂解了美國的盟友，也背棄美國的國際領導地位，使民主世界失去一個可以團結大家對抗中國的聯盟。

相對而言，白登若當選，他對待中國大陸不會再回到歐巴馬的「交往」政策，而將改採「競爭」戰略。白登會重新評估對中國的關稅懲罰政策是否過度，也會檢討脫鉤政策，甚至可能會聯合其他盟友一致對付中國，例如在人權、民主方面更加強硬。至於「紐約郵報」報導白登之子介入大陸企業遊說的事，傳統主流媒體並未跟進，推特、臉書等社群媒體則限制張貼；這和台灣名嘴一味誇張渲染的態度，明顯有別。

從台灣的立場，對於美國的大選結果，有幾個層次可以思考：首先，這次選舉會不會從根本改變美國對台政策；其次，美國對台與對中政策一直交互牽動，台灣必須趨吉避凶；最後，美國總統會對世界產生影響，台灣不能自外於全球效應。蔡政府不斷宣稱，台美同為民主的「價值同盟」；但川普的民主價值始終殘缺，這從各國民眾高度不支持他連任，已一目了然。