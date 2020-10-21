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台陸外交官互控動粗 斐濟斡旋陸撤案 定位外交事件

台灣新聞組╱台北21日電
台外交部19日證實駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行雙十酒會遭中共大使館人員闖入。（取材自網頁asiapacificreport.nz）
台外交部19日證實駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行雙十酒會遭中共大使館人員闖入。（取材自網頁asiapacificreport.nz）

中國大陸外交人員日前闖入台灣駐斐濟代表處雙十酒會，台灣外館人員在雙方肢體衝突中受傷腦震盪。外交部昨天表示，台灣駐館已正式向斐國警政署備案，完成提告前的必要程序。據了解，在斐濟外交部居中斡旋下，在台灣方提告前，陸方已經撤告。斐濟警察總署20日指出，此事由外交層級處理，警方無法評論。

斐濟時報報導，斐濟代理警察總署署長杜德拉夫說，各方都同意這件事情由外交層級處理，斐濟警方不會調查這件事，也不會有評論。

本報系聯合報報導，外界質疑為何拖到前天才因外媒報導而曝光。據當地台僑指出，出面制止中共使館人員的是國安局派駐的男性副參事，該名副參事隔天感覺頭暈，就醫後被檢出輕微腦震盪，日前已康復出院。

台灣駐斐濟辦事處為三人館，代表黎倩儀轄下僅兩人，國安局在當地派駐，因此案曝光。不過，國安局昨天回應表示，此案因外交部已有說明，不多作評論。

外交部長吳釗燮在立法院受訪時表示，對於中國不理性作法，駐斐濟館處已經向當地警方提出證據，要討回公道。外交部發言人歐江安昨在例行記者會說明，此事牽涉到台灣、中國、斐濟三方互動，不能單純從警方角度看，台灣方應該爭取討回的公道不會少，和斐濟皆保持溝通管道。

斐濟警政發言人奈索羅日前證實，收到中國大使館報案，指駐斐濟台北商務辦事處一名員工對其動粗。台灣外交部指出，本案自始，台灣方即向斐濟警政署完整說明案發經過並要求處理，同時向斐濟外交部提出節略，對陸方舉措表達嚴正抗議，並要求斐方秉公處理。

外交部發言人歐江安昨在例行記者會表示，駐處已提出相關人證、物證，正式向斐國警政署備案，完成提告前的必要程序；台灣方雖尚未提告，但若中方續有任何對台灣方不利舉措，或持續散布不實訊息，台灣方絕不妥協，必將追究到底。

歐江安表示，整起事件起因是陸方戰狼式外交的粗暴行徑，企圖硬闖台灣雙十酒會，偷拍蒐證賓客，錯在先，「他們動粗、訴諸暴力就不對，台灣只是站在自台灣保護、自台灣防衛的立場」。

台灣 中國 警察

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