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蘇貞昌干預NCC扯馬英九 孫大千：說大話臉不紅氣不喘

記者劉宛琳／台北21日電
前立委孫大千說，行政院長蘇貞昌過去曾干預NCC，別扯馬政府。(圖／孫大千提供)
前立委孫大千說，行政院長蘇貞昌過去曾干預NCC，別扯馬政府。(圖／孫大千提供)

行政院長蘇貞昌昨說馬政府時代關台年代綜合台，質疑馬政府疑似曾干預NCC。前立委孫大千在臉書表示，頻頻拿前總統馬英九來做擋箭牌，難道蘇貞昌是打算要硬幹到底了嗎？連神明都敢欺騙的人，說起大話，臉不紅，氣不喘。

孫大千指出，到底蘇貞昌是否「會干預也有辦法干預NCC」？只要回答一下這些問題就可以。當年發生台數科新聞台事件，蘇貞昌究竟有沒有把NCC主委陳耀祥叫來訓一頓，要求他配合處理？在訓完話之後，主委馬上乖乖照辦，NCC也就立刻翻案，改變決定。這難道不是代表蘇貞昌「會干預也有辦法干預NCC」嗎。

孫大千表示，總統府密件外泄疑案中所揭露的資訊明白提及，「在NCC其他委員方面，3位新任委員中，一位是現任主秘，另外2人是媒改學者，『致達說，2人偏綠，可以配合處理中天』，但其中一位比較理想色彩；政院的思考是，主委提出委員人選，日後就要負責溝通。」行政院究竟想NCC如何「配合處理中天」？如果院長只要把主委叫來訓一頓，就可以貫徹意志，負責溝通其他委員，這難道不是代表蘇貞昌「會干預也有辦法干預NCC」嗎？

馬英九 臉書

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