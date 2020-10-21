馬英九唱歌了！慶祝光復節將獻唱「媽媽請妳也保重」

前總統馬英九為台灣光復節唱歌。圖為示意圖，左為郝龍斌（右）。(記者鄭清元／攝影)

國民黨 今舉行「ROC KMT台灣 光復75週年」紀念活動記者會。國民黨表示，台灣光復節是中華民國與台灣重要的歷史連結，今年國民黨特別擴大舉辦系列紀念活動，期望帶領民眾憶起台灣光復的歷史價值與意義。針對大陸也擴大慶祝光復節，國民黨文傳會副主委鄭照新強調，光復台灣是中華民國的功勞，盼透過辦活動告訴大家「誰是正牌的」。

國民黨文傳會主委王育敏表示，台灣光復代表了歷經八年抗戰的勝利以及回歸中華民國版圖的歷史事實，但民進黨執政刻意扭曲、切斷歷史，誤導年輕人史觀，淡化中華民國與台灣的關係與連結，想要「去中國化」，但卻陷入一方面批評對岸慶祝台灣光復，但又不願參與國民黨舉辦光復活動的矛盾之中。

王育敏表示，25日光復節當天，國民黨也會於中影八德大樓三樓演講廳進行紀念音樂會，以台灣本土風格為主，曲目設定為台灣光復節前後30、40、50年代金曲，包括鄧雨賢組曲「四、月、望、雨」及近代台語金曲等曲目重新詮釋，帶領大家循著年代脈絡重新回顧當時的時代背景，共同走入台灣本土動人的歷史篇章。

王育敏說，歷任主席馬英九 、吳敦義、朱立倫、吳伯雄等人將共同合唱「媽媽請妳也保重」、「向前行」等象徵該時代背景與台灣人的打拚精神歌曲，台灣寶島歌后紀露霞、劉福助等歌星將重新演繹經典懷舊曲目。

國民黨發言人盧宸緯表示，為了導正史觀，明天國家政策研究基金會召開「台灣光復七十五週年研討會」，針對：一、台灣光復在社會文化、經濟、政治、國防等方面的意義；二、國民黨在台灣光復前後所扮演的角色等二大方向進行議題討論。她強調，開放首長民選是光復後的史實，這點無法否認，盼藉由深入討論對台灣光復有更正確的認識。

鄭照新說，國民黨也將於23日推出「台灣光復75周年線上影音紀念展」，依照「啟蒙、連結、心繫、光復、響應、建設」六個時序，展出黨史館保存的台灣光復珍貴史料照片，包括中日議和簽訂馬關條約的春帆樓外景、清廷與日本的台、澎交割證書、抗日事件圖表、受降書、受降典禮等畫面，以及對日抗戰勝利台灣回歸後，國民黨保台、建台、壯大台灣的整體歷史脈絡。