新聞評論╱日媒認證 蘇內閣早是國際級染指媒體黑手

行政院長蘇貞昌。(本報資料照片)

中天新聞台換照案掀起政治巨浪，不僅蔡蘇立場異同引人關注，蘇貞昌是否正在布局總統大位，企圖介入媒體經營，更是換照案深不可見的黑幕。蘇揆連日自清無效，乾脆把馬英九 拖下水，質疑馬政府介入年代綜合台撤照案。蘇揆既要翻舊帳，可別忘了十三年前的台視釋股案，當時的蘇內閣指導日方賣股自由時報，富士電視台代表特別來台舉行記者會，指控蘇內閣「若在美日，早已是醜聞」。

蘇揆不會老呆到忘記鄭文燦埋單的「富士宴」吧？新聞局長叫來經濟部長陳瑞隆陪席，邀齊自由時報社長等高層，趁著酒宴要日方「希望你們把股權賣給自由時報，自由時報掌控台視是最好選擇。」、「富士台要把股票賣給誰是富士台的自由，但一定要賣給自由時報。」這局長是向誰借了膽，從公親變事主？

當時剛成立的NCC秉持獨立機關使命，不受蘇內閣使喚修理打扁的TVBS，也不配合要求台視日資股東釋股，早被綠營視作眼中釘。富士宴炸鍋時，行政院出具「十大罪狀」斬首NCC，綠委群起圍毆，模糊焦點，這和去年蘇貞昌甫上任，趁著小英困於韓流和賴神叛變，湊齊小大綠委以縱容紅媒為由，逼迫主委去職，趁機安插人事，多麼似曾相識。

台視釋股案，日方打算賣股李登輝女婿、台視董事長賴國洲，擺明和蘇內閣對幹，行政院痛罵賴「忘恩負義」，叫財政部 拔賴公股代表，讓他丟失董座，也因此激怒富士電視台來台掀黑幕。明明是黨政軍退出媒體，讓台視股權民營化，結果卻是大綠小綠(台聯)惡鬥，這光景和目前政壇熱議爭取接手中天CH52的兩家業者，一是親英系、一走新蘇聯，不都是民進黨人拿國家資源施恩，豢養私兵？

針對外傳政院干預中天案和蘇揆想選總統有關，蘇自清努力做好行政院長，選什麼的，他「不會癢了，別再搔了」，但電火球說謊成習，神鬼都嫌。他聲稱「尊重NCC專業獨立審查」，然先前總統府被駭的密件已重重打臉，蘇揆親信傳達給府方意見是，院長要聽話的人當主委、要選能處理中天的親綠學者作委員；蘇的副院長陳其邁還私下建議蔡總統自決人事，握緊主導權。這種貪婪嘴臉那有分毫尊重NCC的樣子？

柯文哲說，他相信蔡總統不想關中天，卻又暗示她管不動蘇揆。柯P點出中天案是政治案件，意即，表面上換照案事關言論自由，社會爭議中天是否為親中媒體、媒體有無主張兩岸交流的言論空間等，但這都不是迫人關門的法律依據；反觀骨子裡，政客正利用「言論自由vs.國安紅線」的價值辯論，暗渡個人政治籌謀的自私算計。

「富士宴」醜聞裡，蔡英文 以副揆身分調查事件，提出行政報告，代扁危機管控。她不敢說日方誣控，更不能承認政院伸黑手，只說是鄭文燦行為不當，讓蘇揆勉為同意愛將請辭下台。今天的蘇揆和當年準備角逐黨內接班人的蘇揆，是否在想同一件事，恐怕小英內心比誰都清楚；那時扁因諸多弊案下詔罪己、下放權力，蘇揆便大舉擴張山頭，今日他面對另一個跛腳總統，實力更勝當年，吃相豈會含蓄？(取材自聯合新聞網「重磅快評」)