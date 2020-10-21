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黑白集╱把台幣紙鈔縮小 綠委「削鈔適夾」

黑白集
民進黨不分區立委林楚茵 。記者邱德祥／攝影【作者：邱德祥 日期：2020/2/26 檔名：L34003512.JPG】
民進黨不分區立委林楚茵 。記者邱德祥／攝影【作者：邱德祥 日期：2020/2/26 檔名：L34003512.JPG】

綠委林楚茵質詢央行總裁，稱民眾反映新台幣紙鈔太大張，「錢包裝不下」，應效法東南亞國家改小版，節省資源又便民。她將千元鈔勉強塞入一只飽滿皮夾，唱作俱佳讓楊金龍燦笑不已，讚說「委員觀察細膩」，好建議列入改版考量。

市井小民憂煩的是荷包空虛，錢總不夠應付柴米油鹽和租金。而綠營新貴眼光獨到，竟然嫌鈔票「長太大」。質詢一出，不少民眾去林楚茵臉書留言，希望她傳授如何塞滿錢包，也有人建議她學陳明文改用旅行箱。

林楚茵拿鈔票尺寸闊論國幣發行效能，也惹來民眾批評，要她多用功，真要講效率，應提倡「無紙化」的電子支付。相形之下，楊金龍官話連篇，促轉會要國幣去蔣化時，他說「通過就改」；現在又笑陪綠委落伍之議，忘了前總裁彭淮南如何以改版要花百億回應同一道題。

民眾習於現金交易，改革之難，看行政院加印三倍券即明白。政府推動無現金化，仍停在蘇貞昌與唐鳳拿撞球桿的調情打趣中。古人有「削足適履」的故事，林楚茵則用名牌皮夾叫央行「削鈔適夾」，實不相上下。

人民幣已完成數字化試點，數字貨幣等同現金，效率超越第三方支付，更無鈔票真偽大小之慮。反觀台灣，立委擔心鈔票放不進錢包前，先關心百姓荷包有沒有錢吧！

央行 台灣 人民幣

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