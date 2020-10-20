想選總統？蘇貞昌：不會癢了，不用再搔了…

被問到2024年參選總統？行政院長蘇貞昌19日表示，鄭文燦與林佳龍都是很好的政治人才，至於他「不會癢了、不用再搔了」。（ 記者戴永華／攝影）

有媒體報導行政院長蘇貞昌伸手干預國家通訊傳播委員會（NCC）審查中天新聞台換照，與自己想選總統有關。記者昨天就此詢問蘇貞昌，他回答，自己很努力做好行政院長；至於選什麼？他用閩南語說：「不會癢了，不用再搔了。」

桃園市長鄭文燦之前上網紅節目被問到「有沒有想當總統？」脫口承認「我心裡有想過」；近日上電視節目受訪，被問到蘇貞昌屢次點名是未來總統，鄭坦言「我不能說我不動如山」，但「我心是很定的」，心定才會做好每天的工作。

蘇貞昌昨天到宜蘭視察鐵道建設受訪表示，鄭文燦、交通部長林佳龍都是很好的政治人才，台灣 人對他們有期待；每個政治工作者受人民期待、國家給予機會，就應在崗位上認真做事；他現在是行政院長，很感謝蔡總統交付任務，很努力做好院長，至於選什麼，「不會癢了，不用再搔了。」

鄭文燦日前酸新北市長侯友宜 ，人氣高是因面對許多事情都不沾鍋；侯友宜昨參加活動時回應，自己在公務體系已做41年，「我們警察 在做事都是不分黨派的，40多年來都是這樣做」，「這是我的初心，我永遠不會改變，努力打拚。」