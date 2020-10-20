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「後悔罷韓」登Google熱搜關鍵字

台灣新聞組／台北20日電
高雄市前市長韓國瑜19日發臉書表示，沒有唱反調的媒體，是一個獨裁國家最鮮明的特徵。（取材自臉書）
高雄市前市長韓國瑜19日發臉書表示，沒有唱反調的媒體，是一個獨裁國家最鮮明的特徵。（取材自臉書）

高雄市市長韓國瑜遭罷免後，最近在網路上出現不少後悔當初支持罷韓的「懺悔文」。對此，民進黨藉桃園市議員王浩宇指出，「後悔罷韓」成為本月Google搜尋的熱門關鍵字，並分析似乎有一股力量正在鋪陳韓國瑜王者再起的聲浪。前高雄市新聞局長王淺秋則表示，韓國瑜現在真的還沒有下任何決定，等韓國瑜沉潛後，慢慢就會明朗。

台北中國時報報導，王浩宇日前在臉書上發文，稱「後悔罷韓」是本月Google的熱搜關鍵字，並指出，光是過去十天就有超過36篇新聞以「後悔罷韓」為主題，包含夜市沒人、路不平、民進黨洗腦都成為相關關鍵字，相關新聞的流量成長了300%以上，韓國瑜聲量也持續回升。

網友們也留言回酸王浩宇，「議員果然是真韓粉，天天再提韓國瑜」、「罷王（王浩宇）是12月的亮點…你準備去當網紅吧」、「其實你根本就喜歡韓國瑜吧？一直對他念念不忘呢」。

韓國瑜為中天發聲：是站出來捍衛的時候了

另據本報系聯合報報導，中天電視台是否被「關台」引發關注，韓國瑜昨在臉書發文指出，「中天一關門，台灣民主也會關門」，沒有唱反調的媒體，是一個獨裁國家最鮮明的特徵。

韓國瑜說，如果中天新聞真的被關台，那麼台灣人民40年來所抗爭奮鬥、引以為傲的民主自由將成為國際社會最大的笑話，「因為我們選出了一個踐踏新聞自由、摧殘言論自由的獨裁政府」，從此以後，無論是自肥貪汙、還是美豬核食，人民再也發不出真正的聲音，因為所有的媒體將只能歌功頌德、不能針砭時事。

「朋友們，無論你喜不喜歡看中天，現在都是你站出來捍衛中天的時候，因為你捍衛的不是這一家電視台，而是屬於你我的言論自由、屬於台灣的新聞自由」，韓國瑜說，「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」，這才是民主的真正表現，「如果今天不誓死捍衛中天說話的權利，明天誰來捍衛你說話的權利？！」

韓國瑜說，保護唱反調的媒體，就是驗證台灣民主的關鍵時刻，「讓我們一起捍衛中天說話的權利，證明台灣40年來爭取的民主自由不是網軍與官媒的工具口號，而是我們與生俱來、名符其實的公民權利」。

韓國瑜 台灣 臉書

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