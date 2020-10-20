馬辦提醒蔡英文：關中天若不是本意 別幫蘇貞昌背黑鍋

中天新聞換照案將在26日舉辦聽證會。圖為中天電視總部。( 本報資料照片)

行政院長蘇貞昌稱馬政府曾撤照年代綜合台，質疑是否曾干預NCC？前總統馬英九 辦公室澄清：「沒有」，並幫蘇貞昌回憶他在扁政府時期擔任行政院長時是怎麼干預NCC，「二進宮」後仍舊習不改，再次踐踏NCC；也請蔡英文 總統留心，若關中天不是她本意就要趕快澄清，幫蘇貞昌背打壓言論自由的黑鍋與罵名一點也不值得。

馬辦表示，在馬政府時期，NCC是名符其實的獨立機關，無論是行政院或是總統府，都不會干預獨立機關行使職權。年代綜合台因於2012年因違反節目分級、節目廣告化等事項累計達49次、裁罰總金額達1600多萬台幣，遭NCC以違反衛廣法「節目應該與廣告區分」規定撤照。

馬辦強調，「年代綜合台並非新聞台」，蘇貞昌將其節目廣告化問題，拿來跟中天新聞台所涉保障言論自由問題相較，根本是魚目混珠，再騙人民，也凸顯蘇院長毫無保障無言論自由觀念。

馬辦指出，年代綜合台被撤照後，經營者對馬政府極為不滿，之後其所經營的年代新聞台與壹電視，對馬政府與馬前總統極盡「監督」之能事 ，「修理」毫不手軟，但馬政府從未以此干預這兩家電視台的換照，這就是馬政府與蔡政府對言論自由保障的差異。

馬辦表示，相較於馬政府尊重NCC獨立行使職權，蘇貞昌無論在扁政府任內當行政院長或在蔡政府任內當行政院長，無不意圖干預言論自由，將黑手伸進NCC。

馬辦幫蘇院長回顧，2007年，蘇院長針對TVBS新聞處理疏失事件，要求NCC「好好發揮監理功能，不能讓極少數媒體，作社會的亂源」；但NCC堅守獨立機關職權，未順蘇院長之意，行政院就列出「十大罪狀」，對NCC打壓得淋漓盡致。NCC前主委蘇永欽受訪時還曾透露，蘇貞昌曾在紅衫軍「天下圍攻」時期，要求NCC將飛碟和台灣 之聲廣播電台「關台」，可見當時蘇院長對NCC的干預有多嚴重。

馬辦表示，蘇貞昌「二進宮」後，舊習不改，再次踐踏NCC，NCC前主委詹婷怡即在蘇院長痛罵NCC「誰都管不到、什麼都不管」之後「被請辭」。蘇貞昌對NCC的干預班班可考，也難怪外界質疑中天新聞台換照卡關，可能與蘇貞昌有關。

馬辦提醒，蔡英文總統口口聲聲說尊重言論自由，若關中天不是蔡總統本意，要趕快澄清，幫他人背打壓言論自由的黑鍋與罵名，真的一點也不值得。