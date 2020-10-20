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中選會：陳致中等4議員罷免案 第一階段皆達標

記者鄭媁、蔡孟妤、陳夢茹／台北20日電
高雄市議員黃捷（左）與陳致中（右）雙雙被點名罷免。(本報資料照片)
高雄市議員黃捷（左）與陳致中（右）雙雙被點名罷免。(本報資料照片)

立法院內政委員會昨邀中選會主委李進勇列席業務報告並備詢。對罷免案進度，李進勇會前表示，高雄市議員高閔琳的罷免提案，在第一階段審查中；高雄市議員黃捷、陳致中罷免案已進入第二階段連署；桃園市議員王浩宇的罷免案，第二階段審查完竣。

中選會書面報告指出，今年辦理4項地方民意代表罷免案，王浩宇、黃捷、高閔琳、陳致中，皆已完成第1階段提案門檻。其中，王浩宇罷免案已提交2階段連署書，由中選會查對名冊中。

對此，王浩宇表示，他的罷免案是從韓國瑜罷免延伸過後行動，他喊冤「沒有睡到中午」，且議會出席率一直是名列前茅。對罷免案，他完全尊重，會持續議員工作到任期最後一天，也無論是哪一天。

陳致中說，他以平常心面對，謙卑尊重不同的民意，並恪盡民代的職責，他會更加努力作好地方服務，認真問政監督執政團隊。黃捷表示，「只能更努力服務和問政，證明我的認真和初心，不會輕言放棄」。

高閔琳表示，「公平接受檢驗，無所畏懼」，尊重不同民意，也期待透過每次選舉、罷免，讓所有民代、首長有所警惕，民眾也不要忘記手上重要的公民權利。

韓國瑜

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