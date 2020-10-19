黑白集／太瞎了！降修憲門檻 民進黨又想開小門

立法院成立修憲委員會，討論修憲廢考監等憲政議題，但目前修憲門檻高，是否要先下修，也成討論議題。(本報資料照片)

朝野正要討論修憲議題，立法院法制局卻提出誘導性報告，指「修憲門檻過高」是各界共識，不如先降修憲門檻，再修憲法實質內容。這樣的報告，不知是「游錫堃特色」的作風？或者國會法制局已變成民進黨 的「附隨阻織」？

立法院提出如此便宜行事的主張，什麼修憲內容都還沒討論，就先要修改程序、降低門檻，其「司馬昭之心」路人皆知，就是為方便民進黨而私開小門。這好像一場球賽正要開始，先有人吵著要更改比賽規則，絕非正人君子之舉；但在民進黨而言，似習以為常。

「先降低修憲門檻」之議，有一個嚴重的附帶效果，就是實質將憲法的位階「降級」。憲法是國家「根本大法」，因此設有更高的提案、出席及表決門檻，目的在防止根本大法遭到任意動搖或挑釁，使國家體制和國家認同無法維持恆常與穩定。

正因如此，全球主要民主國家對於修憲絕大多數採取高門檻原則。以美國 為例，立國200多年，迄今僅通過27個憲法修正案。反觀中華民國，在1991至2005年的15年間，即曾七度修憲，把憲法條文的修改當成市場競標一樣輕率。

立法院也許輕率慣了，所以認為憲法也可如法炮製。但憲法是「法律之母」，民進黨卻想把它當成一般法律來蹂躪，真的太瞎了！