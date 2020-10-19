我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

擋萊豬 藍揚言倒閣 民眾黨、時代力量都不挺…

台灣新聞組／台北19日電
行政院長蘇貞昌（右）日前在立法院為開放美豬美牛政策辯護，一度壓下麥克風，不讓農委會主委陳吉仲回答立委提問。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌（右）日前在立法院為開放美豬美牛政策辯護，一度壓下麥克風，不讓農委會主委陳吉仲回答立委提問。（本報資料照片）

對於蔡政府即將放寬含萊克多巴胺的美國豬肉進口，國民黨團近日除了杯葛蘇揆上台報告，也有意提出倒閣案（對行政院長提出不信任案），但包含時代力量、民眾黨都不支持。由於倒閣案須由全體立委三分之一以上連署提案，也就是38席的門檻，但國民黨團目前扣除因案在押立委僅剩36席，在未獲小黨奧援下，確定無法提案。

民進黨團認為，國民黨團席次不夠，竟表示要提倒閣案，分明是吃其他小黨的豆腐，也呼籲國民黨立委如果真有本事，就先在質詢中駁倒行政院長蘇貞昌。

民眾黨團總召賴香伶指出，民眾黨團完全不考慮、也不認同在此國事內外交迫時期，發動此不理性且讓議事空轉的提議；時代力量黨團總召邱顯智也說，時力不可能支持國民黨的提案，他認為，現在的重點是實質監督政府，而不是讓立法院空轉。

藍提案解官職 綠批侵行政權

此外，蘇貞昌日前為萊豬進口議題，與在野立委在國會上演質詢大戰，面對藍營砲火，蘇揆時而不讓部會首長發言，或激烈回話，並多次反質詢，被國民黨立委蔣萬安怒批態度相當傲慢。農委會主委陳吉仲在國民黨立委陳以信質詢時，一度動怒拍桌，隨後逕自走下備詢台，也讓國民黨團大為不滿。

對此，國民黨立委不滿蘇貞昌與部會首長在立法院頻頻上演「反質詢」、不答詢場景，近日提案修正「立法院職權行使法」，主張未來若發生類似情形，經立院全體委員三分之一以上表決同意，相關官員須解職下台。

這項提案遭民進黨立委抨擊侵犯行政權。行政院發言人丁怡銘雖表示尊重立院提案，但也表示，行政官員的任免依憲法規定，權力不在立法院，「國民黨立委提案前，是不是先研究憲政上的可行性？」

邱顯智則表示，沒聽過比較憲法上有這樣的立法例；憲法規定部會閣員來國會接受立委質詢，可供社會大眾檢驗，民主國家就是透過定期改選，負起政治責任。

國民黨 民進黨 美國

上一則

新聞眼／無厘頭？藍提案解官職 凸顯在野無奈

下一則

陸東南部署東風17 專家：非單純劍指台灣 另有目的

延伸閱讀

反萊豬3度杯葛蘇貞昌施政報告 藍營嗆倒閣

反萊豬3度杯葛蘇貞昌施政報告 藍營嗆倒閣
為工作不得已…蘇貞昌不怪歐陽娜娜 被酸「當初嗆什麼」

為工作不得已…蘇貞昌不怪歐陽娜娜 被酸「當初嗆什麼」
歐陽娜娜唱「我的祖國」不罰？蘇貞昌：她為工作不得已

歐陽娜娜唱「我的祖國」不罰？蘇貞昌：她為工作不得已
藍提2避戰案 蘇貞昌：國民黨良心發現 國台辦：不容外部干涉

藍提2避戰案 蘇貞昌：國民黨良心發現 國台辦：不容外部干涉

熱門新聞

立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
台灣的中央流行疫情指揮中心布新增兩例境外移入新冠肺炎病例，均為本國籍20多歲女性，一位自法國留學返國，另一名為空服員。本報資料照片

空服員全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出原因

2020-10-12 08:26
中華民國前副總統吳敦義（右）18日受訪表示，若秉持馬政府時期「和陸、友日、親美」的政策發展，就有可能維持台灣和平穩定的發展。(記者潘俊宏／攝影)

影／女兒曾與白登子杭特同台 吳敦義：當時白登還不是候選人

2020-10-18 17:03
行政院長蘇貞昌今視察國家電影及視聽文化中心新莊1期場館。記者吳亮賢／攝影

歐陽娜娜唱「我的祖國」不罰？蘇貞昌：她為工作不得已

2020-10-12 10:53
兩對外籍情侶9日凌晨在屏東墾丁南灣沙灘「野戰」，目擊民眾將「活春宮 」圖文PO上臉書「爆廢公社」，引發網友熱烈討論。(取材自臉書爆廢公社)

墾丁海灘2對情侶上演「活春宮」 目擊者：還聽到呻吟聲

2020-10-09 02:09
蔡英文論文案，媒體人彭文正庭外引述聖經向媒體表示，「願公義行在天上，如同行在地上」。(記者賴佩璇／攝影)

質疑蔡英文論文真偽挨告 媒體人彭文正「自求死刑」

2020-10-14 21:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次