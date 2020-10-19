擋萊豬 藍揚言倒閣 民眾黨、時代力量都不挺…

行政院長蘇貞昌（右）日前在立法院為開放美豬美牛政策辯護，一度壓下麥克風，不讓農委會主委陳吉仲回答立委提問。（本報資料照片）

對於蔡政府即將放寬含萊克多巴胺的美國 豬肉進口，國民黨 團近日除了杯葛蘇揆上台報告，也有意提出倒閣案（對行政院長提出不信任案），但包含時代力量、民眾黨都不支持。由於倒閣案須由全體立委三分之一以上連署提案，也就是38席的門檻，但國民黨團目前扣除因案在押立委僅剩36席，在未獲小黨奧援下，確定無法提案。

民進黨 團認為，國民黨團席次不夠，竟表示要提倒閣案，分明是吃其他小黨的豆腐，也呼籲國民黨立委如果真有本事，就先在質詢中駁倒行政院長蘇貞昌。

民眾黨團總召賴香伶指出，民眾黨團完全不考慮、也不認同在此國事內外交迫時期，發動此不理性且讓議事空轉的提議；時代力量黨團總召邱顯智也說，時力不可能支持國民黨的提案，他認為，現在的重點是實質監督政府，而不是讓立法院空轉。

藍提案解官職 綠批侵行政權

此外，蘇貞昌日前為萊豬進口議題，與在野立委在國會上演質詢大戰，面對藍營砲火，蘇揆時而不讓部會首長發言，或激烈回話，並多次反質詢，被國民黨立委蔣萬安怒批態度相當傲慢。農委會主委陳吉仲在國民黨立委陳以信質詢時，一度動怒拍桌，隨後逕自走下備詢台，也讓國民黨團大為不滿。

對此，國民黨立委不滿蘇貞昌與部會首長在立法院頻頻上演「反質詢」、不答詢場景，近日提案修正「立法院職權行使法」，主張未來若發生類似情形，經立院全體委員三分之一以上表決同意，相關官員須解職下台。

這項提案遭民進黨立委抨擊侵犯行政權。行政院發言人丁怡銘雖表示尊重立院提案，但也表示，行政官員的任免依憲法規定，權力不在立法院，「國民黨立委提案前，是不是先研究憲政上的可行性？」

邱顯智則表示，沒聽過比較憲法上有這樣的立法例；憲法規定部會閣員來國會接受立委質詢，可供社會大眾檢驗，民主國家就是透過定期改選，負起政治責任。